"Мене зрадили": найстарша породілля України Підвербна оголосила реванш за 13-річну доньку

79-річна мешканка Чернігова Валентина Підвербна, яка є мамою 13-річної Анни-Марії Підвербної, намагається кардинально змінити своє життя та все ж таки повернути собі доньку.

Нагадаємо, півтора роки тому Анна поскаржилась на побутові умови, в яких вона мешкає, та на те, що мати начебто застосовує проти неї фізичну силу. Соцслужби та правоохоронці забрали дівчинку у Підвербної-старшої, а згодом Анна Підвербна стала мешкати в іншій родині. За рішенням суду у Валентини Підвербної дитину відібрали, але жінку не позбавили батьківських прав.

Як з’ясував ТСН.ua, Підвербну-старшу не влаштував такий розклад подій і вона почала робити все, щоб як мінімум після того, як в лютому наступного року дівчинці виповниться 14 років, повернути її собі. Заради цього вона почала кардинально змінювати побутові умови в квартирі.

"Валентина Григорівна купила в квартиру нові меблі, нову постіль. Ми були у неї і бачили це. Меблі дійсно дуже гарні, гарна постіль. Вона нормально облаштувала квартиру. Вона готується до повернення доньки. Також вона нам повідомила, що запросить соцслужби після того, як зробить ремонт. Поки що не запрошувала", — розповіла ТСН.ua очільниця управління у справах дітей Чернігівської міської ради Олена Зінченко.

Щодо самої Анни Підвербної, історія якої набула резонансу і 13 років тому, і минулого року, Олена Георгіївна повідомила наступне:

"Зараз дівчина продовжує проживати в новій родині. У нас немає зауважень до неї (родини) щодо виконань опікунських обов’язків. Своєю чергою, мама весь час запитує про свою дитину, турбується про неї. Я знаю, що вони (Анна та Валентина Підвербні — Ред.) спілкуються. Відомо, що зустрічі узгоджуються з жінкою-опікуном, відомо, що і дитина періодично приходить до неї (Валентини Підвербної — Ред.), зустрічаються і на нейтральній території".

В міськраді не виключають, що після того, як дівчинці виповниться 14 років, можливі нові судові процеси щодо її долі.

"Будемо дивитись, що вирішить суд. Буде врахована думка дитини про те, де вона захоче проживати. Після того, як дівчинці виповниться 14 років, то вона зможе самостійно подавати позови до суду".

Сусіди скаржаться на матюки

Своєю чергою, сусіди Підвербної-старшої нам підтвердили інформацію міськради.

"Валентина Григорівна, схоже, суттєво змінює обстановку в квартирі та готується якось повертати собі доньку. Бачили цю жіночку, як вона виносила на смітник старі меблі", — розповіли нам сусіди Підвербної.

Разом з тим, мешканці цього будинку кажуть, що час від часу дуже чутно, як пенсіонерка з кимось спілкується дуже гучно та це спілкування є суцільним набором матюків з боку Підвербної.

"Спочатку вона плаче, а потім гне такі мати, що вуха "в’януть". Але інших голосів в квартирі не чутно, тому можна зробити висновок, що спілкується таким чином з кимось по телефону", — каже сусідка Підвербної.

ТСН.ua намагався поспілкуватися і з Валентиною Підвербною. Пенсіонерка про ситуацію з донькою висловилась лише двома словами: "Мене зрадили!"

Хто саме — на це питання жінка не відповіла та кинула слухавку. Раніше вона повідомляла, що на облаштування квартири витрачає майже всю свою невеличку пенсію.

Родина Підвербних: що відомо

Про Анну Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї – дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз.

Після публікації допису до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

20 жовтня 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

А в червні цього року Валентина Підвербна в коментарі для ТСН.ua висловила думку про те, що якщо б у неї була можливість, то вона б народила ще одну дитину.

"Із задоволенням народила би ще одну дитину. Хочу. Аня би повернулась до мене нянчити дитину. Але в мене немає грошей на це (процедуру штучного запліднення – Ред.)", — розповідала нам Підвербна-старша.

Своєю чергою лікар, який 13 років тому робив Підвербній штучне запліднення, розповідав ТСН.ua, що після скандалу з цією породіллю, репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучне запліднення жінкам, яким більше 55 років. Від офіційних коментарів лікар відмовився, мотивуючи це тим, що у справі Підвербної тривали судові розгляди.

У Запоріжжі жінка народила дорогою до пологового

Раніше повідомлялось про те, що найстарша породілля України Підвербна хоче народити ще одну дитину.

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