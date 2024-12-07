"Мені дуже важко!": як живе Максим Кулик, родину якого вбила російська ракета Кривому Розі

Як зараз живе чоловік, який в один момент втратив усе, що мав, і лишився на самоті з горем — в ексклюзиві TSN.UA.

Росіяни вбивають українців цілими сім’ями! 11 листопада окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу. Тоді від ворожої атаки загинули матір та троє її діточок. Дивом уцілів лише батько. Як зараз живе чоловік, який в один момент втратив усе, що мав, і лишився на самоті з горем — в ексклюзиві TSN.UA.

Атака на Кривий ріг

Це був черговий страшний понеділок повномасштабної війни. Зранку 11 листопада рашисти прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці у Кривому розі.

Балістичною ракетою по Кривому Рогу з окупованого Криму — росіяни вдарили по місту після десятої ранку. Чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

У перші хвилини після удару люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. Чотирнадцять мешканців поранені. Серед них — двоє дітей. Їхні життя поза небезпекою. Чи можна відновити цей будинок — мають встановити фахівці. Поки жителям запропонували тимчасовий прихисток. На місце трагедії жителі міста несуть квіти та дитячі іграшки.

Загибель родини

Того дня 33-річний місцевий мешканець Максим Кулик за лічені хвилини втратив всю свою родину – 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменшій дівчинці було 2 місяці, в момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню щось принести, та через руйнацію перекриття провалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі.

ТСН.ua розшукав друга цієї родини, криворізького фотографа Олександра Дігтяра. Ледве стримуючи сльози, Олександр розповів, що одразу з Максимом не зміг поспілкуватись, бо чоловік просто не міг розмовляти. Як кажуть в народі, у нього штора на очах.

Про родину Куликів Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім’я.

Олександр додав, що про влучання ракети в будинок дізнався із соцмереж. Брат Максима сказав, що новини погані. Олександр приїхав на місце і побачив все це. Для Максима і дружини діти були сенсом життя, квітами. В планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все.

Родина Куликів — світлі люди, які завжди були разом. Вони працювали у залізничному цеху одного з криворізьких підприємств, поки Олена не пішла у декретну відпустку, йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1". Вони були членами місцевої релігійної громади, готували обіди для бездомних та з власних коштів купували необхідне для нужденних. Максим навідував дітей у дитячих будинках. Як розповіли друзі родини Куликів, Микола Іванович і його дружина Ольга, в парі панувала злагода.

Найстарший син Кирило у свої 10 років допомагав татові. Він був дуже розумним хлопчиком.

У родини Куликів була єдина маленька мрія, яку вони планували здійснити після перемоги — кудись поїхати усім разом відпочити.

Прощання із загиблими

14 листопада у Кривому Розі попрощалися із загиблими внаслідок ворожої атаки - Оленою Кулик та трьома її дітками. Їй було 32, старшому сину Кирилу — 10, Демиду — 2, а донечці Уляні — лише 2 місяці. Живим із родини залишився лише батько Максим.

А вже 28 листопада Максим Кулик раптово звернувся до українців і не тільки. Чоловік подякував всім небайдужим людям за підтримку і допомогу.

Команда TSN.UA висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов’язково буде покарана й отримає відповідь за кожного українця!

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Мені дуже важко!" Що з чоловіком, якого пам'ятає вся країна, як він ридав на похованні своєї родини

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