Ірина Саветіна — підозрювана у теракті в Львові / © ТСН

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Розгляд справи про смертельний теракт розпочали у Галицькому суді Львова. Вибухи пролунали у середмісті у лютому цього року — тоді загинула поліцейська і нацгвардієць, ще понад 20-ро людей були поранені.

За підозрою у злочині затримали 33-річну Ірину Саветіну. Також правоохоронці встановили причетність до справи 18-річної харків’янки. На першому — підготовчому засіданні у справі обвинувачувана просила відпустити її з-під варти і змінила риторику.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

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Адвокат підсудної просив відпустити жінку під домашній арешт

У суд Ірину Саветіну доправляють у кайданках. Їй услід лунають прокльони від матері загиблої. Обвинувачена — спокійна.

Судова зала повна потерпілих. Адже це перше — підготовче засідання у справі про смертельний теракт. Перед розглядом по суті судді приймають клопотання сторін. Адвокат підозрюваної просить випустити її з СІЗО:

Адвокат обвинуваченої: «Застосувати альтернативний запобіжний захід — домашній арешт із носінням електронного браслета».

Підсудна раніше зізналась, що вчинила теракт за 2 000 доларів

Під вартою Саветіна із лютого — відколи її затримали за підозрою у вчиненні теракту. Як все було, зафіксувала камера. Близько першої ночі — центр Львова. Правоохоронці приїхали на виклик про проникнення до магазину. Лунає вибух. І коли на місце прибуває ще один екіпаж поліції — вибух лунає вдруге.

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Наталя Бахтєєва, мешканка Львова: «Дуже було чути, як про допомогу кричали: „Рятуйте, допоможіть, швидку викликайте!“. Дуже страшно було».

23-річна поліцейська Вікторія Шпичка загинула на місці. 31-річний нацгвардієць Йосиф Павлинський помер згодом від поранень. Загалом потерпілих — понад два десятки: поліцейські, нацгвардійці і цивільні.

Слідчі заявлять — це теракт на замовлення російських спецслужб. За 10 годин затримують підозрювану — жительку Костополя на Рівненщині.

Одразу після затримання Ірина Саветіна плаче і кається:

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Ірина Саветіна (запис після затримання): «Зробила би все, щоб повернути час назад. Якби я знала про ці наслідки, то не робила би ніколи».

Тоді вона розповідає, як купувала складові і виготовляла вибухівку. Все під наглядом куратора, який обіцяв 2 тисячі доларів:

Ірина Саветіна (запис після затримання): «Гайки, і мобільні телефони, і всякі хімічні речовини. Він назвав це хлопавкою, сказав, йому це потрібно для… не знаю, залякування людей, які йому винні гроші. Він був по відеозвʼязку».

Зміна позиції в суді та суперечка з матір’ю загиблої

Але нині у суді Ірина змінює риторику:

Ірина Саветіна, обвинувачена: «Перші два місяці перебування в СІЗО в мене був шоковий стан, перші два дні я не могла нести відповідальність за те, що я говорю».

А зараз своєї провини не бачить:

Діалог у залі суду:

— Ви не відмовляєтеся від того, що трапилося від ваших вчинків, правильно?

— Від моїх вчинків нічого не трапилося, я просто стала свідком подій, яких не мала. Я була не в той час, не в тому місці.

У якийсь момент матір загиблої поліцейської не витримує, і починається суперечка:

Суперечка в залі суду:

Ірина Саветіна: «Родичі загиблої дівчини, мені не соромно вам дивитися в очі».

Матір загиблої: «Не соромно?»

Ірина Саветіна: «Ні в якому разі».

Матір загиблої: «Щоб ти зд*хла! Моя дитина в землі, а ти, падлюко, будеш ходити?»

Ірина Саветіна: «Так, буду ходити по землі 100%».

Рішення суду: СІЗО без права застави

Прокурор наполягає — Саветіну випускати з СІЗО небезпечно, бо вона обізнана в тонкощах виготовлення вибухівки, а також може втекти:

Прокурор: «Остання після вчинення злочину рухалася саме в бік українсько-польського кордону».

Врешті колегія суддів оголошує: «Клопотання прокурора задовольнити, продовжити обвинуваченій Саветіній строк дії запобіжного заходу».

Відтак обвинувачену відправляють у СІЗО ще на 2 місяці без права внесення застави. А в підготовчому засіданні оголошують перерву до січня. За вчинення теракту Саветіній загрожує довічне ув’язнення.

Теракт у Львові: що відомо

22 лютого 2026 року у Львові пролунали два потужні вибухи. На жаль, є потерпілі і жертви, зокрема правоохоронці. Серед них — 23-річна жінка-поліцейська. Також внаслідок теракту у Львові у лікарні помер 30-річний нацгвардієць Йосиф Павлинський, який отримав поранення під час виконання службового обов’язку.

Вибухи у Львові кваліфікували я теракт. Унаслідок цього постраждали 24 людини.

Потім інформацію про затримання підозрюваної у виконанні теракту підтвердив президент Володимир Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 25 ЛИСТОПАДА! СПАЛАХ ТУБЕРКУЛЬОЗУ: нові подробиці! Суд над ТЕРОРИСТКОЮ у Львові

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