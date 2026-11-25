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"Мені не соромно": обвинувачена у кривавому теракті в Львові змінила покази і шокувала заявою у суді
Підозрювана у теракті в центрі Львова Ірина Саветіна на засіданні суду змінила покази та заявила, що їй не соромно дивитись в очі матері загиблої 23-річної поліцейської.
Розгляд справи про смертельний теракт розпочали у Галицькому суді Львова. Вибухи пролунали у середмісті у лютому цього року — тоді загинула поліцейська і нацгвардієць, ще понад 20-ро людей були поранені.
За підозрою у злочині затримали 33-річну Ірину Саветіну. Також правоохоронці встановили причетність до справи 18-річної харків’янки. На першому — підготовчому засіданні у справі обвинувачувана просила відпустити її з-під варти і змінила риторику.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.
Адвокат підсудної просив відпустити жінку під домашній арешт
У суд Ірину Саветіну доправляють у кайданках. Їй услід лунають прокльони від матері загиблої. Обвинувачена — спокійна.
Судова зала повна потерпілих. Адже це перше — підготовче засідання у справі про смертельний теракт. Перед розглядом по суті судді приймають клопотання сторін. Адвокат підозрюваної просить випустити її з СІЗО:
Адвокат обвинуваченої: «Застосувати альтернативний запобіжний захід — домашній арешт із носінням електронного браслета».
Підсудна раніше зізналась, що вчинила теракт за 2 000 доларів
Під вартою Саветіна із лютого — відколи її затримали за підозрою у вчиненні теракту. Як все було, зафіксувала камера. Близько першої ночі — центр Львова. Правоохоронці приїхали на виклик про проникнення до магазину. Лунає вибух. І коли на місце прибуває ще один екіпаж поліції — вибух лунає вдруге.
Наталя Бахтєєва, мешканка Львова: «Дуже було чути, як про допомогу кричали: „Рятуйте, допоможіть, швидку викликайте!“. Дуже страшно було».
23-річна поліцейська Вікторія Шпичка загинула на місці. 31-річний нацгвардієць Йосиф Павлинський помер згодом від поранень. Загалом потерпілих — понад два десятки: поліцейські, нацгвардійці і цивільні.
Слідчі заявлять — це теракт на замовлення російських спецслужб. За 10 годин затримують підозрювану — жительку Костополя на Рівненщині.
Одразу після затримання Ірина Саветіна плаче і кається:
Ірина Саветіна (запис після затримання): «Зробила би все, щоб повернути час назад. Якби я знала про ці наслідки, то не робила би ніколи».
Тоді вона розповідає, як купувала складові і виготовляла вибухівку. Все під наглядом куратора, який обіцяв 2 тисячі доларів:
Ірина Саветіна (запис після затримання): «Гайки, і мобільні телефони, і всякі хімічні речовини. Він назвав це хлопавкою, сказав, йому це потрібно для… не знаю, залякування людей, які йому винні гроші. Він був по відеозвʼязку».
Зміна позиції в суді та суперечка з матір’ю загиблої
Але нині у суді Ірина змінює риторику:
Ірина Саветіна, обвинувачена: «Перші два місяці перебування в СІЗО в мене був шоковий стан, перші два дні я не могла нести відповідальність за те, що я говорю».
А зараз своєї провини не бачить:
Діалог у залі суду:
— Ви не відмовляєтеся від того, що трапилося від ваших вчинків, правильно?
— Від моїх вчинків нічого не трапилося, я просто стала свідком подій, яких не мала. Я була не в той час, не в тому місці.
У якийсь момент матір загиблої поліцейської не витримує, і починається суперечка:
Суперечка в залі суду:
Ірина Саветіна: «Родичі загиблої дівчини, мені не соромно вам дивитися в очі».
Матір загиблої: «Не соромно?»
Ірина Саветіна: «Ні в якому разі».
Матір загиблої: «Щоб ти зд*хла! Моя дитина в землі, а ти, падлюко, будеш ходити?»
Ірина Саветіна: «Так, буду ходити по землі 100%».
Рішення суду: СІЗО без права застави
Прокурор наполягає — Саветіну випускати з СІЗО небезпечно, бо вона обізнана в тонкощах виготовлення вибухівки, а також може втекти:
Прокурор: «Остання після вчинення злочину рухалася саме в бік українсько-польського кордону».
Врешті колегія суддів оголошує: «Клопотання прокурора задовольнити, продовжити обвинуваченій Саветіній строк дії запобіжного заходу».
Відтак обвинувачену відправляють у СІЗО ще на 2 місяці без права внесення застави. А в підготовчому засіданні оголошують перерву до січня. За вчинення теракту Саветіній загрожує довічне ув’язнення.
Теракт у Львові: що відомо
22 лютого 2026 року у Львові пролунали два потужні вибухи. На жаль, є потерпілі і жертви, зокрема правоохоронці. Серед них — 23-річна жінка-поліцейська. Також внаслідок теракту у Львові у лікарні помер 30-річний нацгвардієць Йосиф Павлинський, який отримав поранення під час виконання службового обов’язку.
Вибухи у Львові кваліфікували я теракт. Унаслідок цього постраждали 24 людини.
Потім інформацію про затримання підозрюваної у виконанні теракту підтвердив президент Володимир Зеленський.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 25 ЛИСТОПАДА! СПАЛАХ ТУБЕРКУЛЬОЗУ: нові подробиці! Суд над ТЕРОРИСТКОЮ у Львові