"Мені нічого не відомо про це", - Кулеба про можливе анонсування Зеленським запровадження воєнного стану

"Мені нічого не відомо про це", - Кулеба про можливе анонсування Зеленським запровадження воєнного стану

1 грудня очікується звернення глави держави.

Питання можливого запровадження в Україні воєнного стану через агресію Росію поки остаточно не вирішене й чи буде про це 1 грудня під час свого звернення говорити президент Володимир Зеленський, невідомо.

Про це 25 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Мені нічого не відомо про це. Я не беру участь у підготовці звернення і не брав участі у обговоренні цієї теми", - сказав Кулеба.

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Міністр закордонних справ України уже попередив Кремль, що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, тому не варто цього робити. За його словами, санкції, які нині розробляють у світі, здатні зробити боляче російській економіці та гаманцям російських багатіїв.

Водночас російська загроза, яка нависла над Україною, може стати підставою для того, щоб запровадити в нашій країні воєнний стан, як це було вже в деяких областях у 2018 році, коли українській владі довелося реагувати на російську агресію в Керченській протоці. В Офісі президента такі наміри не підтверджують. Зокрема, радник голови ОПУ Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна заявив, що твердження про запланований в Україні воєнний стан не мають підстав.

ТСН.ua нагадує, якими є передумови для запровадження воєнного стану, як відбувається ця процедура і які вона має наслідки.

Мені нічого не відомо – Кулеба про запровадження воєнного стану

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