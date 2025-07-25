"Мені жити в цій країні": в Україні триває протест через скандальний закон про НАБУ і САП

Протест / © Юлія Кирієнко

Реклама

По всій Україні тривають велелюдні протести через закон, який позбавив незалежності антикорупційні органи.

Київ, Львів, Луцьк, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Харків напередодні ввечері мітингували знову.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Реклама

У Запоріжжі теж зібралися на мирну акцію проти закону 12414. Цього разу мітинг проходить на центральній площі міста, організатори урахували норми безпеки, на випадок обстрілу поряд є підземний паркінг і підземний перехід, куди можна сховатися.

Близько сотні людей вишикувалися обабіч дороги, скандують вимогу відмінити закон, над головами тримають плакати з гаслами. Їх підтримують водії, які їдуть повз — сигналять у відповідь.

Середмістя Львова також наповнене людьми. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку — масовий протест. Пів тисячі учасників скандують вимоги. Хтось залишається на площі біля Шевченка, інші йдуть колонами вулицями центру. Все організовано і без порушень. До початку комендантської години розходяться по домівках.

Попри те, що Харків за день пережив дві масштабні атаки, люди знову вийшли на протест. Сотні містян зібралися на Майдані свободи. Закон 12414 називають «законом про диктатуру». Серед протестувальників — ветерани, правозахисники, артисти та багато молоді.

Реклама

«Я йшов за ту ідеологію ще 2014 року — це незалежна Україна. А те, що зараз відбувається — це побудова авторитаризму», — каже Дмитро Олійник, ветеран війни.

За незалежність НАБУ та САП і проти непрозорих рішень влади у Дніпрі на мітинг зібралося кілька сотень людей. Із саморобними плакатами та домашніми улюбленцями дніпряни вийшли на протест.

«Мені жити в цій країні. І досить уже вирішувати якимось незрозумілим людям у Верховній Раді, як мені жити у мене вдома. А прийшла я з Фініком, тому що навіть чотирилапі — проти корупції», — каже учасниця акції протесту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 новини 25 липня. Закон про НАБУ СКАСУЮТЬ? Що каже Зеленський. СТРАХІТТЯ у Харкові

Реклама