"Менструальна поліція", обов'язкове народження дітей та бідність: за що стратили диктатора Чаушеску

У грудні 1989 року стратили румунського диктатора Ніколае Чаушеску та його дружину Єлену. Їх звинуватили у геноциді власного народу та наявності рахунків в іноземних банках.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Станіслава Ясинського.

Чаушеску зробив Румунію найдемократичнішою країною Варшавського блоку

На початку свого правління 47-річний генерал Ніколае Чаушеску на певний час робить Румунію найдемократичнішою країною Варшавського блоку. Румуни в 60-х роках могли читати не лише власну пресу, а й західні газети.

А Чаушеску в прямому сенсі торгує своїми співгромадянами – дозволяє виїхати на захід німцям і євреям, але просить від світу – фінансових компенсацій – по 5 тисяч доларів за одну людину. Румунський лідер засуджує введення військ СРСР в Чехословаччину, а пізніше війну в Афганістані. Все це зробило Чаушеску популярним на Заході. Його приймала навіть королева Єлизавета.

Культ особистості

"В 70-х Румунія активно монетизує дружбу є Європою та США. Бідна країна підсідає на західні кредити – а її вождь живе в палаці на 80 кімнат і потроху звикає до офіційних титулів на кшталт "геній Карпат", "джерело нашого світу", "повноводний Дунай розуму". Всі телепрограми з тим жорстко цензурують – знімати батька нації через малий зріст можна лише з правильних точок", - зазначає кореспондент ТСН.

Культ особи вимагає від Чаушеску побудувати власний мегапроект. І на відміну від Сталіна і Гітлера, йому це вдасться! Для будівництва цього мегалітичного "палацу народу" Чаушеску наказує відселити тисячі людей і знести кілька кілометрів історичного центру Бухаресту. Цей будинок ціною кілька мільярдів доларів 20 тисяч будівельників зводили більше десяти років. В ньому 1100 кімнат і він є другою в світі за розмірами офісною будівлею – після американського Пентагону.

Життя у Румунії часів Чаушеску

Заборона абортів та обов'язкова кількість дітей

Та Чаушеску розстріляли не за палац. А за майже тридцятилітні тортури над мільйонами своїх підданих. 1966 року Чаушеску заражається фантастичною мрією зробити Румунію – великою. При цьому велич він розуміє буквально. Для нових заводів потрібно багато робітників! І батько нації забороняє румунам аборти, контрацепцію і навіть статеве виховання.

"Плід — власність держави. Кожна людина, що позбавляється від дитини – дезертир, що порушує закони національної безперервності", - говорив диктатор.

Диктатор запроваджує обов'язкову кількість дітей в румунських родинах – спочатку це 4 дитини, а пізніше 5. Розлучення стало майже неможливим. А щоб жінки не уникали дітонародження, Чаушеску створює спеціальний підрозділ в складі своєї Секурітата – румунського КДБ. Їх назвали "менструальна поліція". Вони ходили по підприємствах і перевіряли періодичність місячних у всіх працівниць. За бездітність Чаушеску встановив велетенський податок.

Життя у Румунії

Сотні тисяч дітей опинились у дитбудинках

За перші роки – народжуваність зростає в два рази! Але румуни жили бідно і не могли прогодувати та вивчити нових дітей. За роки правління Чаушеску в дитячих будинках опиняються сотні тисяч дітей. Близько десяти тисяч румунських жінок гинуть від незаконних абортів, що проводилися в страшних антисанітарних умовах.

Дружина диктатора Єлена, попри зовнішність європейської бізнес-леді, теж носила купу абсурдних титулів А це – його син Ніко – мав би успадкувати батькове королівство, але не склалося. В ідеальному світі, побудованому навколо цієї тоталітарної родини – дорогі автомобілі, вечірки, полювання. Судячи з кількості фото в архівах, Чаушеску за життя вбив десятки ведмедів і сотні інших звірів. І чим багатшим ставав цей світ, тим гірше жили прості румуни.

Бідність у Румунії

На початку 80-х закордонні кредитори почали все сильніше вимагати повернення грошей. І румунський диктатор вирішив – поки вертатиме кілька десятків мільярдів доларів, можна ще трошки прикрутити гайки.

Норми, в яких жив румунський народ останні десять років, нагадували концтабір. Вся їжа – по картках. Бетонні аналоги радянських хрущовок, в яких жила більшість міського населення, майже не опалювалися взимку. Ліміти споживання електроенергії були настільки мізерними, що окрема родина могла ввімкнути одну 15-ватну електролампочку на кімнату, а холодильники чи пральні машини – опинилися під забороною. Катастрофа в медицині – не вистачало найнеобхідніших ліків. Середній румунський шкільний клас – це 45-50 дітей. Всі незгодні з такими умовами потрапляли в ще гірші – про мережу спеціальних каральних психлікарень, звідки ніхто не виходив, досі ходять легенди.

Протести в Румунії

1989 року в Румунії спалахнули протести. Армія намагалася гасити заворушення, але повстання ширилося. І в грудні 1989 диктатор вирішує тікати. На гелікоптері просто з даху "палацу народів". Потім – випадковими автомобілями, які служба охорони конфіскує в простих румунів. Його затримують військові за наказом одного з генералів – старого товариша родини Чаушеску. Трибунал відбувається у військовій частині, кілька останніх ночей підсудних закривали в БТРі. Серед звинувачень – банківські рахунки на заході і геноцид власного народу. Все відбувається поспіхом – суд, вирок – і страта.

Протест у Румунії

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Нагадаємо, Лукашенко під час візиту до Путіна пригрозив Україні "крахом".

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