Мер Білгород-Дністровського назвав причину виходу боксера Ломаченка на ринг не з українським прапором

Мер Білгород-Дністровського назвав причину виходу боксера Ломаченка на ринг не з українським прапором

Міський голова вважає, що спортсмен висловив вдячність за його підтримку в рідному місті.

Український боксер Василь Ломаченко, який відсвяткував здобуття поясу інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO, загорнувшись у прапор міста Білгород-Дністровського (Одеська область), в такий спосіб виявив повагу до міста, в якому його підтримували.

Про це 13 грудня в прямому ефірі шоу "Твій вечір" на телеканалі "1+1" сказав голова міста Віталій Граждан.

За його словами, у рідному місті Василю Ломаченкові "висловили дуже багато слів подяки за його вчинки". І тут він мав значну підтримку.

“Ми розклеїли багато бордів по місту з його обличчям, медалями, поясами. І я думаю, що Василь нам таким чином віддячив за нашу підтримку, - пояснив вчинок боксера Віталій Граждан.

Окрім того, він вважає, що в такий спосіб відбулася популяризація Білгород-Дністровська за океаном.

“Мені телефонували зі США наші містяни і кажуть, що там в Штатах прозвучала назва нашого міста”, - запевняв він.

Мер Білгород-Дністровського пояснив, чому Ломаченко не підняв прапор України на рингу

Нагадаємо, за те, що Ломаченко вийшов на ринг не з українським прапором, боксера почали критикувати в соцмережах.

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