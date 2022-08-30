Мер Мелітополя розповів, скільки військових баз окупантів ще є у місті та де вони розташовані

Найбільшими місцями дислокації російських загарбників є виїзди у бік Бердянська.

Про це в етері ТСН сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На сьогодні в рашистів є 4-5 військових баз на території окупованого Мелітополя. Основна їхня концентрація - це виїзд у бік Бердянська. Це - заводи, які належать гауляйтеру Балицькому. Там сконцентрована велика кількість техніки та особового складу. Друга військова база - це безпосередньо на Новому Мелітополі, на території заводу "Дара" і також є декілька розміщень великої кількості військової техніки на півдні міста в околицях кількох селищ. І не лише ці розташування ворожих військ є на території нашого міста. Також варто зауважити, що окупанти часто розміщуються в школах: це - 5 та 13 школи", - пояснив Федоров.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області знайшли мертвим ще одного зрадника. Там знайшли повішеним псевдоначальника "поліції" Михайлівки Андрія Рижка.

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