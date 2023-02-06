Мера міста на Хмельниччині відпустили під домашній арешт після смертельної ДТП і втечі з місця пригоди

Чоловік, якого збив мер, помер не отримавши допомоги навіть від свого кривдника.

Мера міста на Хмельниччині підозрюють у тому, що він наїхав на пішохода і залишив його без допомоги. Тіло 51-річного чоловіка виявили на дорозі неподалік села Новоселиця, а поруч були уламки від автівки. Водія поліцейські знайшли уже невдовзі за камерами спостереження, йдеться в ТСН.

“Знаю його з такого з дитини, мені його дуже шкода. Нашли його на дорозі забитим”, - розповідає пані Любов про 51-річного односельця Віктора, якого поховали напередодні.

Сталося все неподалік села Новоселиця. На місці знайшли велосипед загиблого і уламки автівки. Однак ні її, ні водія вже не було. Авто копи знайшли вже невдовзі за камерами спостереження і затримали підозрюваного - міського голову міста Полонне Франца Скримського. “Санкція даної статті не передбачає можливості запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - кажуть в прокуратурі.

Тому слідчі попросили суду, взяти чоловіка під домашній арешт. І оголосили підозру за залишення потерпілого у небезпеці. “Підозрюваний керуючи автомобілем, наїхав на велосипедиста. Від тяжких тілесних ушкоджень потерпілий загинув. Підозрюваний не надав потерпілому жодної допомоги, а залишив його в безпорадному стані”, - оприлюднили у суді з матеріалів провадження.

Франца Скримського у тутешніх краях знають не лише, як міського голову, а і як, кажуть у селі, совісного фермера, тож коли дізналися, що його підозрюють в смертельному наїзді - були приголомшені.

Сам Скримський у суді сидів мовчки. Врешті його таки відпускають додому під нічний домашній арешт.

Родичі загиблого Віктора кажуть, покладаються на слідство. “В нас біда, горе, ми просто хочемо в сім’ї це все пережити. Там слідство йде, я ні на кого не впливаю”, - каже сестра загиблого.

Попереду ще низка експертиз, де мають з’ясувати, що робив на дорозі Віктор і як їхав підозрюваний. “Найосновніша експертиза - це є автотехнічна експертиза – обставини механізму ДТП. Там ставляться запитання як мав діяти водій, як мав діяти пішохід, що стало причиною ДТП”, - додають в прокуратурі.

Міському голові загрожує 2 роки за гратами за залишення людини в небезпеці. А от в іншому проваджені - смертельному наїзді строк може бути і значно більшим. За контроль справи взялася Генпрокуратура.

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