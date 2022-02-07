Мережу "підірвало" відео, як стадо бізонів переходить дорогу у Вінницькій області

На Вінниччині - найбільша популяція зубрів в Україні.

Вінницькі зубри стали зірками соцмереж. На трасі біля лісу водії зафільмували величезне стадо бізонів.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, тварини вільно переходити дорогу - машин не боялися. Компанію контролював вожак.

Всього нарахували кілька десятків зубрів. Попри те, що тварини ці дуже полохливі, їх часто можна зустріти обабіч густих лісів на Вінниччині. Там до слова, найбільша популяція зубрів в Україні, більше сотні особин, кажуть лісівники.

Вінницькі зубри стали зірками соцмереж

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