У Бундестазі заявили про помилковість політики Меркель щодо Москви

У Німеччині визнають, що їхня політика щодо Росії останні роки була помилковою, а колишня канцлерка Ангела Меркель мала неправильний погляд на режим Кремля.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua заявив Маркус Фабер, член комітету німецького Бундестагу з питань оборони.

"Це була помилка. Але це не була виключно німецька політика. У нас є різні депутатські групи та партії, особливо Соціал-демократична партія (яка вирізнялася своєю проросійскістю – ред.). Але я б також сказав, що канцлерка Меркель мала неправильний погляд на російський режим. Насправді я ніколи цього не розумів. Але це було так", - зазначив він.

Фабер наголосив, що для нього не було несподіванкою те, що Путіна розпочав повномасштабну війну проти України, тому що він робив те саме раніше, але без такої ескалації.

"Путін окупував Крим і вторгся на Схід України. До цього він робив те саме в Грузії, Молдові та Чечні. І не забуваймо про інтервенцію до Сирії. Його режим постійно використовує військову силу для реалізації своєї політичної волі. Тому, знову ж таки, для мене це не було несподіванкою. Але масштаби (російської війни проти Україні після 24 лютого – ред.) були несподіванкою. А деякі люди просто ігнорували те, як цей режим веде політику. Зараз ми це розуміємо, але, на жаль, пізно", - сказав депутат Бундестагу.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 84-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.