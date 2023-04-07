"Меркель запропонувала згубну політику": Ющенко розповів, чому ображається на ексканцлерку Німеччини

Третій президент України Віктор Ющенко розповів про те, коли помітив диктаторські замашки Путіна, і пояснив, як політика ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель заохочувала президента РФ до агресивних дій.

Про це Ющенко сказав ексклюзивному інтерв’ю Єгору Гордєєву.

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"Перший злам потрібно брати від Мюнхенської конференції у 2007 році. У мене тоді був візит до Ангели Меркель. Ми тоді на конференції сиділи поряд. Путін виступає і абсолютно нахабною, з колосальними претензіями мовою, звертається до учасників конференції. Меркель до мене російською: “Що він каже?”. Вона сприйняла це, як дикунство. Дехто пов’язує, що в 2006 році в нього навіть були прагнення зайти в НАТО і йому порекомендували дорожню карту. Навесні наступного року ми подали заявку на асоційоване членство в НАТО на ПДЧ. До обіду обговорювали українське й грузинське питання, після обіду чекали Путіна, мала бути панель НАТО-Росія. Наше питання зривається у порядку денному на годину, півтори. Дискусія дуже полярна та жорстка. Я сказав, що з такою резолюцією додому не поїду. Там була упущена навіть категорія того, що Україна — європейська держава. Перед конференцією я запросив Джорджа Буша, щоб він провів дводенний робочий візит в Україні і тоді ми разом полетіли б в Бухарест. Ми обговорили з Бушем таку заяву", — зазначив третій президент України.

Ющенко пригадав, як Меркель відмовила Україні у підтримці надання ПДЧ в НАТО, мотивуючи це тим, що українське суспільство не підтримує євроатлантичний курс.

"До мене підійшли з десяток президентів і пішли до Меркель, коли була перева. Саркозі втік, а Меркель залишилась. Я пригадую цю розмову… Вона сказала мені “у вас в суспільстві зараз підтримують НАТО 31%”. Але я сказав, що ми не ведемо мову про членство в НАТО. Ми говорили про ПДЧ. Чесно кажучи, в мене є образа на Меркель. Вона тоді запропонувала європейському світові і особливо Росії згубну політику. Українська війна є одним із чеків проплати за цю політику. Я думаю, зараз вона це усвідомлює", — підсумував він.

Раніше Віктор Ющенко назвав історичні помилки українців. Також він розповів про свою першу поїздку на Донбас.