"Мертва душа": депутатку та її чоловіка-офіцера судять за імітацію військової служби заради виплат і піару

Обвинувачену в імітації служби заради іміджу депутатку обласної ради почали судити на Дніпропетровщині. Разом із нею ще й її новоспеченого чоловіка — офіцера ЗСУ. Вони побралися після оголошення підозри.

За даними слідства, подружжя діяло спільно задля фальсифікації військових здобутків депутатки та залучило керівника навчального центру.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Маріанна Кізіярова — вже з новим прізвищем після весілля спілкується з суддею з дому. Скаржиться на завелику заставу.

«У мене статус безробітної особи, після звільнення з війська я навіть грошей таких не мала. Я була змушена запозичити гроші», — каже Маріанна Кізіярова, обвинувачена.

Її чоловік — з нової військової частини, куди його перевели після вручення підозри. Обличчя просить не показувати з міркувань безпеки. Адже після внесення застави — знову на службі.

Їх затримали в червні. В ДБР заявили: депутатка імітувала військову службу й отримувала виплати від держави.

Її соцмережі рясніють фото і відео в однострої. Проте під час обрання запобіжного заходу депутатка не змогла згадати ані свою військову спеціальність, ані калібр зброї. Натомість зізналася: статус УБД отримала за кілька днів перебування на Донеччині. А от її телефонні розмови, записані ДБР.

«Там присяга буда без мене, як мовиться, і те, і се. Єдине, найнеприємніше було, що ми зіткнулися на ґанку з командиром роти моєї. Я, щоб ти розуміла, нині в окопі керую БПлА. Ха-ха. Ну, він подивився на мене: „що, чергова мертва душа?“, — каже вона.

Третій підозрюваний — керівник навчального центру одразу після підозри визнав провину, відшкодував збитки та отримав умовний термін. На навчання, за даними ДБР, депутатку епізодично на кілька годин привозив водій.

У вересні керівника навчального центру, який був на випробувальному терміні, знов затримали — в нелегальному казино з грошима. Правоохоронці заявили: він за хабар організовував втечу військовослужбовців просто з частин. Вартість повного пакета разом із нелегальним переходом кордону сягала 14 тисяч доларів.

За цією підозрою вже екскерівника навчального центру судитимуть окремо. А от новоспеченому подружжю, суд у помʼякшенні відмовив. Заставу не зменшив, і визначив додаткові обовʼязки — не полишати місце проживання та служби і прибувати до суду за першим викликом. А ще повідомляти суд про зміну свого місця проживання або місця роботи, служби, утриматися від спілкування зі свідками та експертами у кримінальному провадження, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон.

Обидвом підозрюваним загрожує до десяти років увʼязнення.

