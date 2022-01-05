Мертві діти лежали з іграшками на дивані: подробиці моторошної загибелі родини з п’яти осіб в Одеській області

Сім’ю знайшли мертвою лише на четветий день колеги господаря, коли той не вийшов на роботу.

В Одеській області у новорічну ніч загинула вся родина. Двох дорослих та трьох малолітніх дітей у приватному будинку знайшли мертвими лише на четвертий день друзі господаря, які занервували, що той довгий час не виходить на зв'язок. Коли зламали вхідні двері, побачили генератор, чадний газ від якого і вбив людей.

Про фатальну помилку господаря - розповідає кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Новий рік ближче до природи

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Новорічні свята родина заздалегідь спланувала зустріти на дачному масиві біля лиману, ближче до природи. 41-річний айтішник Георгій Головін привіз до заміського будинку матір-пенсіонерку та трьох своїх племінників - двох сестричок п'яти й семи років та їхнього дев'ятирічного братика. Нещодавно його сестра померла, і чоловік збирався стати опікуном для своїх неповнолітніх небожів, кажуть місцеві.

"Не встиг. Він казав, що оформляє, робить документи, щоб усиновити та удочерити, але бачите яка доля. Не вдалося не вдочерити, ні усиновити", – розповідає місцевий мешканець Сергій Січкаренко.



Родина встигла запустити опівночі святковий феєрверк, привітати друзів та сусідів, аж раптом близько першої ночі по всьому району вимкнули світло. Аби це не зіпсувало святкування, Георгій витяг із гаража генератор.



"Генератор він купив перед новим роком. Така трагічна помилка. Видно, світло вимкнули, зрадів і почав поспіхом його швидко включати. А генератор у будинку стояв, де зачинена кімната: ні витяжки, нічого", – каже голова садового товариства Олександр Мерецький.



Коли за кілька днів Георгій не вийшов на роботу, його підлеглі занервували. Колеги вирушили до заміського дому.



"Вони вчора зранку заїхали і кажуть, що він їх привітав з Новим роком ще, і вони привітали його о 12 ночі, а потім він на зв’язок не виходив", – розповідає охоронець Володимир Ковальчук.

Діти з іграшками лежали на дивані

До хати, де стояло авто Юрія, викликали поліцію. Коли зламали двері й зайшли всередину, побачили жахливу картину.



"Діти з іграшками лежали на дивані. Як грали, дивилися телевізор, так і залишилися. Теща, мабуть, їй погано стало, встала, намагалася щось зробити, але вже впала і все, а він – як сидів, так і лишився сидіти", – розповідає місцевий мешканець Сергій Січкаренко.

В новорічну ніч ціла родина вчаділа у власному будинку | Новини України

Генератор-вбивця

Звичайний генератор і занапастив родину. Експерт показує нам, у чому була фатальна помилка господаря.

"У житловому приміщенні ніколи не можна використовувати генератор. Навіть на самих генераторах вказано і в інструкції з експлуатації, що вихлопні гази від генератора можуть вас вбити", – каже продавець-консультант садово-будівельної техніки Сергій Хилик.



Чадний газ іще називають “тихим убивцею”. Навіть якщо його концентрація в закритому приміщенні сягає пів відсотка – через 30 хвилин людина може померти, навіть не розуміючи, що отруїлась.

У трагічній історії на Одещині генератор у закритому приміщенні міг працювати кілька годин. А це означає, що шансів урятуватися в родини не було.

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