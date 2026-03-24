"Мертві душі" в лікарнях: як на фантомних пацієнтах украли 100 мільйонів бюджетних гривень

У лікарнях України викрили масштабні схеми

Національна поліція провела одночасно 70 обшуків у медзакладах по всій країні. Справа стосується системних махінацій, через які з бюджету викачали понад 100 мільйонів гривень. У центрі скандалу — Свалявська лікарня, де приписали майже тисячу випадків штучної вентиляції легень у відділенні, в якому навіть немає відповідних апаратів.

Проєкт «Хапуга.ua» розбирався, як працювала схема та чому лікарі звинувачують у всьому низькі тарифи НСЗУ.

Спецоперація: 70 обшуків і 18 підозр

За даними Нацполіції, до оборудок були залучені не лише рядові лікарі, а й керівники медзакладів, медичні директори, бухгалтери та посадовці на місцях.

Інна Іваненко, голова БФ «Пацієнти України»: «Це перший раз ми бачимо таку масову історію з обшуками як наслідок системного порушення. Це вперше в історії України».

Де проходили обшуки:

Львівський обласний кардіоцентр

Самбірська лікарня-госпіс

Підволочиська центральна лікарня

Кременецька опорна лікарня

Свалявська міська лікарня

Схема «Вулик»: як створювали фантомних пацієнтів

Ключовим елементом схем стало втручання в електронну систему охорони здоров’я (eHealth). Слідчі оприлюднили листування фігурантів, де ті дають вказівки вносити «план» по пацієнтах: «Дівчата, сьогодні треба повносити нам по 70 хворих, щоб за місяць було не менше 200 пацієнтів… Можуть бути й фантомні пацієнти. Просто історія і внесення».

Свалявський парадокс: 1000 ШВЛ без апаратів

У Свалявській лікарні на Закарпатті зафіксували майже 1000 випадків проведення штучної вентиляції легень у приймальному відділенні. Нюанс у тому, що в цьому відділенні апаратів ШВЛ немає і ніколи не було.

Позиція директора Свалявської лікарні Олександра Фізера: він стверджує, що це «технічна помилка шаблону». Мовляв, замість неінвазивної кисневої підтримки (маски) до системи помилково вбили інвазивну (трубка до трахеї).

Олександр Фізер: «Це була причина помилки шаблону. Кошти не йшли мені в кишеню, а на рахунок лікарні. Щойно помилку виявили 2025 року, гроші НСЗУ повернули».

Чому лікарі йдуть на порушення

Думки експертів розійшлися. Медичний блогер Анатолій Якименко переконаний: адміністрації лікарень штовхають на «схематоз» занижені тарифи НСЗУ. Наприклад, на старті реформи прийом спеціаліста оцінили у 49 грн, а операцію — у 4 600 грн, що ледь покриває витратні матеріали.

З іншого боку, в МОЗ та НСЗУ наполягають: грошей достатньо.

Наталія Гусак, голова НСЗУ: «За КТ-діагностику ми платимо 2 387 грн. Це ринкова ціна. Але в лікарнях з пацієнтів, навіть з військових, вимагають готівкою від 3 до 5 тисяч. Ми боремося за справедливість для пацієнтів».

Поки слідство триває, медична спільнота дискутує: що це — «медична кмітливість», щоб вижити в умовах недофінансування, чи цинічне розкрадання податків? Проте експерти наголошують: замість того, щоб вдосконалювати сервіс, деякі заклади обрали шлях найменшого спротиву — кримінал.

