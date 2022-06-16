Мешканці 18-поверхівки Ірпеня самотужки взялися лагодити будинок, але на все потрібно до 2 мільйонів гривень

Вони все ще розраховують на допомогу і держави, і міжнародних донорів, бо зібрати кошти на капітальний ремонт 18-поверхового будинку самим неможливо.

Яна з родиною встигла пожити у своїй оселі лише півтора року, плаче щоразу коли приходить. Купа сміття - це все, що залишалося від колишнього, щасливого життя, йдеться в ТСН.

«Син тут дуже любив бути, у своїй кімнаті, а зараз навіть і не знаю. До останнього не вірили, шо це все-таки станеться», - кажу жінка.

Разом із сином вони виїхали з Ірпеня за кілька днів до того, як у їхню квартиру прилетів перший снаряд. Другий зруйнував її повністю. «Ми були тут до останнього із надією, шо воно обійде якось. А коли вже вилетіли вікна і не працював ліфт, бігати з 11 поверху на 1. Ми вже розуміли, шо там десь горить, там щось стріляють», - пригадує жінка.

Загалом у будинок було близько двох десятків прямих влучань. Тут 20 квартир, в яких уже неможливо жити. Одна з них вигоріла, в інших -суцільна розруха. Тут вже була комісія і її висновок - будинок потребує капітального ремонту. Тому навіть ті, у кого квартири вціліли, не знають, чи буде їм де жити взимку. «Якщо десь залишити якесь пошкодження, то весь будинок через якийсь час буде непридатний для життя, для всіх нас», - каже мешканка Тетяна.

Майже усі мешканці будинку - це молоді родини із дітьми. І для багатьох з них - це вже друге пришестя «руского міру». У 2014 вони тікали від російських куль і снарядів з Донеччини, Луганщини та Криму. Тепер війна наздогнала їх і тут. І вони знову змушені все починати заново. Зокрема, потрібно перекривати дах, відновлювати фасад, монолітні колони, димохідні труби, газопровід. Лише за попередніми підрахунками на це потрібно більше 2 мільйонів гривень. «Тут уже можна жити, але так само газ не працює в нас. Добре, що є бойлер, є тепла вода, але до зими, якщо не буде газу, то тут буде важкувато», - кажуть місцеві.

Як держава відшкодовуватиме гроші за пошкоджене житло - ще навіть немає алгоритму. А чекати на це тут уже немає часу. Тому мешканці почали робити ремонт своїми силами. Гроші, за які до війни планували облаштувати сквер і побудувати новий дитячий майданчик, пішли на заміну труб. Ще триста тисяч гривень зібрали на покрівлю даху. Де брати гроші на все інше - поки не знають. «Якщо ми не встигнемо закінчити всі ці роботи до опалювального сезону, ми просто можемо мати розірвані труби через те, що розмерзнеться вода в трубах і тоді розірваний будинок», - каже голова правління ОСББ Ірина Чернишова.

Колись самі мешканці дали своєму будинку назву "Титан". Згадують, як довго відвойовували його в управляючої компанії, щоб створити ОСББ. Ця назва, кажуть, стала пророчою - їхній титан вистояв. Тепер мріють тільки про те, аби залатати на ньому всі дірки, щоб чотириста родин могли в ньому жити й надалі.

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