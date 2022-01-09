Мешканці Пісків потерпають від ворожих обстрілів разом із військовими: люди живуть на руїнах без газу і води

Мешканці Пісків потерпають від ворожих обстрілів разом із військовими: люди живуть на руїнах без газу і води

Часто під час обстрілів зникає навіть світло.

Міномети важких калібрів та протитанкові гранатометні черги напередодні лунали поблизу Пісків, на Донеччині. Російські найманці обстрілюють наші позиції більше, змушуючи армійців застосовувати вогонь у відповідь. Усе, аби звинуватити Україну в недотриманні режиму припинення вогню. Тим часом місцеві змушені жити без газу, води та світла серед руїн та замінованих територій.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Важкий калібр ворожих мінометів на позиціях поблизу Пісків лунав тут вперше від початку нового року. Російські найманці не витримали і доби, аби не в гатити по наших оборонцях, порушивши перемир’я.

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Віталій на війні з 2015 року. В минулому сировар, нині став до зброї, аби захистити рідну Донеччину від російських найманців. Тепер і дружина в лавах ЗСУ, як і син. «Як можна сидіти осторонь, коли в нашій країні твориться таке», - каже чоловік.

Останніми днями окупанти нахабно б’ють забороненим Мінськом калібром по наших оборонцях. Наші бійці у спостережник бачать нарощування сили на загарбаній противником території. «Фортифікаційні споруди у противника збільшуються, сила зростає», - кажуть військові.

Для 25-річного Андрія це четверта ротація. За цей час поведінка ворога на тому боці, каже боєць, ніяк не змінилася. Ті ж провокації обстрілами з важких калібрів і вже звична ворожа розвідка за допомогою безпілотників.

Відлуння нічних обстрілів з боку російських найманців окрім військових чули жителі селища, яких нині тут одинадцятеро. Більшість домівок розвалені, люди живуть без води, газу і мають перебої зі світлом під час обстрілів.

Боєць на позивний «Шустрий» після строкової служби лишається в армії, бо вважає це своїм обов’язком. І не полишає надіі, що розвалене з початком війни селище Піски, колись таки стане безпечним для його мешканців. «Я думаю, що потрібно якось захищати і щось робити, бо якщо не ми, то хто», - каже військовослужбовець ЗСУ.

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