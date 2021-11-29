Мешканці поруйнованого вибухом будинку в Новій Одесі бояться повертатися в своє житло: що їх лякає

Мешканці поруйнованого вибухом будинку в Новій Одесі бояться повертатися в своє житло: що їх лякає

Окрім трьох загиблих під завалами людей, помер ще один літній чоловік із сусіднього під’їзду — у нього не витримало серце.

Завали п’ятиповерхівки у Новій Одесі на Миколаївщині рятувальники розбирали дві доби поспіль. Причиною вибуху в багатоквартирному будинку із трьох під’їздів став витік газу. Його епіцентр був на горішньому поверсі - у квартирі літнього подружжя. Вони загинули одразу, так само, як і жінка, яка мешкала поверхом нижче. Ще чотирьох людей витягували з-під завалів рятувальники, одного з них із травмами доставили до лікарні.

Про те, якою буде подальша доля багатоповерхівки та мешканців, йдеться 28 листопада в сюжеті ТСН.Тиждень.

Юрій Колос, якого, витягнувши з-під завалів, госпіталізували, на момент вибуху був у квартирі разом із дружиною. Жінці пощастило – вона була в дальній кімнаті і не постраждала. Він же стояв у коридорі.

“Від вибуху мене відкинуло до вхідних дверей. Епіцентр вибуху був у сусідів на 5-му поверсі, на кухні. Вони опалення не ввімкнули, а грілися духовкою. Мабуть її задуло, зібрався газ і...” - розповів постраждалий ТСН.

За словами лікаря-травматолога Миколаївської лікарні швидкої допомоги Костянтина Ломакова, у пацієнта — важкі опіки голови та обличчя, відкритий перелом лівого передпліччя, численні синці.

За якусь мить до вибуху з цього будинку вийшла місцева мешканка Світлана Колос, яка приходила сюди провідати батьків. Уламки стін після вибуху летіли їй просто в спину. Разом з чоловіком вона кинулася рятувати батьків, але дістатися до квартири по сходовій клітці вже було неможливо.

Зрештою, рятувальники розгорнули драбину і змогли витягнути їхніх батьків, а також ще одну жінку похилого віку.

Літнє подружжя, яке мешкало в квартирі, де стався вибух, а також їхня сусідка, яка жила на 4 поверсі, загинули одразу. Також помер ще один літній чоловік у сусідньому під’їзді - в нього не витримало серце.

Як розповів заступник начальника ГУ ДСНС в Миколаївській області Михайло Гриб, увечері в неділю, 28 листопада, було завершено пошукові роботи, більше постраждалих у будинку немає.

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Мешканці багатоповерхівки поки що розселилися у родичів. У гуртожиток, який запропонувала місцева влада, йти ніхто не захотів. Мешканцям другого і третього під’їзду дозволили забрати з помешкань речі першої необхідності та документи.

Жителі другого під’їзду кажуть, що бояться повертатися до своїх домівок. Говорять, у них в квартирах, які межують із першим під’їздом, з’явилися тріщини.“Боюся тут жити. Вважаю, що цей дім повністю аварійний, людям треба нове житло”, - каже тутешній мешканець Олексій Зажиєв.

Загалом у трьох під’їздах 30 квартир. Чи будуть зносити цей будинок вирішуватиме експертиза. У разі знесення – люди отримають компенсацію.

Як пояснив міський голова Нової Одеси, якщо не вдасться відновити будинок, мешканці отримають компенсаційні виплати, щоб вони змогли придбати рівноцінне житло. Але коли це станеться — поки невідомо. Оцінку втраченого майна повинна зробити експертна комісія. Поки що обіцяють знайти тимчасове, орендоване житло. А третій під’їзд, кажуть, придатний для проживання. Туди вже дали світло.

У понеділок, 29 листопада, будинок обстежать газовики, після чого вирішать, коли та хто зможе повернутися у свою квартиру.