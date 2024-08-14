Мешканців Суджі залишили напризволяще: що люди кажуть про Путіна і російську владу

Мешканці міста Суджа в Курській області, яке взяли під контроль ЗСУ, скаржаться на місцеву владу та навіть диктатора РФ. Адже людей залишили напризволяще - без будь-яких засобів для існування.

Про це люди розповіли в ексклюзивному репортажі ТСН.

Місцеві мешканці обурено кажуть, що влада не просто не вивезла їх. Що більше - їх навіть не повідомляли про те, що евакуація буде відбуватися. Люди вже тиждень перебувають у підвалах. За їхніми словами, зі сховищ неможливо вийти через авіабомби, якими закидає російська армія.

"Вони просто поїхали. Навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося без засобів існування, без води, без їжі...", - розповіла одна з жінок, яка зараз живе у підвалі.

На сьогодні в місті перебуває лише близько 100 жителів - це і дорослі, і діти. У містян залишилося критично мало їжі, але українські військові привезли для них гуманітарку - воду та їжу. Місцеві мешканці дякують ЗСУ за допомогу та скаржаться, що їхній диктатор Володимир Путін не усвідомлений про ситуацію в Курській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРШІ! ТСН НАЖИВО із СУДЖІ! Українські журналісти вийшли у прямий ефір із КУРЩИНИ

Люди скаржаться, що місцева влада не повідомляла про евакуацію. / Фото: ТСН

У місті залишилися і дорослі, і діти. / Фото: ТСН

Люди в Суджі вже тиждень не виходять з підвалів. / Фото: ТСН

Як повідомлялося, ЗСУ наразі контролюють місто Суджа. Знімальній групі ТСН вдалося потрапити на Курщину та побачити, як там живуть люди. Що відбувається у місті Суджа: ексклюзивний репортаж ТСН.

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