Мешканець Макіївки: "Під час вибуху місто здригнулось, росіяни ховаються в будинках культури"

Одразу декілька джерел повідомляють, що в окупованій Макіївці Донецької області в ніч на 1 січня в приміщенні училища загинули аж ніяк не 63 російських військових (таку кількість назвали в міноборони Росії), а декілька сотень.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua мешканці окупованої Макіївки, вибух був настільки потужним, що його було чутно як мінімум за 15 кілометрів.

"В місті подейкують, що загинули як мінімум 300 військових. Підтвердженням цього може бути те, що вибух був дуже потужним. Місто здригнулось в ту мить. Мій будинок теж, хоча розташований десь за 15 кілометрів від училища, де стався вибух. Після цього вибуху бачимо, що росіяни розміщуються в будинках культури спальних районів міста, збільшилась кількість блокпостів", - поділився своїми спостереженнями один із мешканців окупованої Макіївки.

Про орієнтовно таку кількість загиблих в коментарі для ТСН.ua повідомив і військовий експерт, уродженець Макіївки Роман Світан.

"Туди заїхав батальйон, а це – 500-600 осіб з технікою, загинуло близько 300-400, – розповів нам Роман Світан. – Щодо техніки – було небагато БТР та автівки для транспортування військових. Танків там не було. Задачами цих мобілізованих було зробити щільнішим фронт, але стратегічного значення для фронту цей батальйон не мав. Скоріш за все, їх планували відправити на другу лінію фронту. Цей випадок, ця атака показала феєрічність – вони приблизно тиждень тому тільки приїхали до Макіївки. Що зміниться після цього? Будуть розміщувати в будинках приватного сектора, в будинках макіївчан".

Ще один військовий експерт, Олександр Коваленко, каже, що подібні удари по об’єктах з окупантами завдаються регулярно і будуть продовжуватись.

"Цей удар – унікальний випадок, – каже Коваленко. – За лічені хвилини було знищено фактично батальйонно-тактичну групу. Останнього разу подібний удар було завдано по окупантах, коли вони форсували Сіверський Донець. Такі удари будуть продовжуватись і це факт. Складно зрозуміти логіку російського командування, яке розмістило таке скупчення особового складу, боєкомплект, техніку. Розміщення особового складу в Макіївці – це наслідок фіаско наступальної операції в напрямку Авдіївки та Бахмута. Вони концентрують сили, щоб продовжити наступальні дії".

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