Мешканець Вінниччини засмутився, що його не взяли до війська, тож почав виказувати підтримку ЗСУ в своєрідний спосіб

Мешканець Козятина на Вінниччині робить велетенські замальовки на підтримку ЗСУ, йдеться в ТСН.

На стадіоні 73-річний Петро Чорний постійно старанно вимальовує велетенські літери із снігу. “На око, ну дивіться інтервал же є, по складах по буквах, між буквами відстань однакова, щоб була”, - розповідає про свою методику чоловік.

Перше снігове гасло пана Петра було «ЗСУ – наша надія і опора». Малював кілька годин, поки не змерз. Коли ж на гасло подивився згори - зрозумів, треба писати ще. “Слава нації, пишу, нас не перемогти. Потім це свіже, що ЗСУ наша надія і опора, бо дійсно на кого ще можна надіятись , тільки на військових”, - переконує Петро.

“Вчора вже вхляв і помилку зробив, літеру попустив, жінка дзвонить, дивись, бо ти попустив, вертаюсь засипаю”, - каже про свої творчі “муки” чоловік.

Головний критик- дружина. Пані Галина уважно стежить за творчістю чоловіка з вікна 9 поверху. “Він дуже цікавиться цим усім, він за мир, за перемогу, за Україну, це в нього дуже це все на думці”, - переконує вона.

Згодом поціновувачами творчості стали усі сусіди у дворі. “Ми ним пишаємося, немає такої людини в будинку, яка його не знає. Дітки бігають на 9 поверх, щоб просто прочитати. В мене хлопчик в перший клас ходить і по буквочках дитина читає”, - розповідають сусіди.

Та справжня популярність прийшла, коли ці гасла зі снігу з’явились у соцмережах.

Коли почалось повномасштабне вторгнення, колишній залізничник пан Петро хотів йти на фронт, і засмутився, що у військкоматі відмовили. Тож став допомагати підтримуючи співвітчизників. Писати гасла може годинами, аби сніг був.

Та навіть коли сніг зійде, він продовжить писати. Віру у перемогу та наших захисників хоче висіяти на величезній клумбі перед будинком. Тоді ця віра заквітне чорнобривцями та мальвами.

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