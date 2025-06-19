Мешканець Київщини пережив 20 клінічних смертей і розвиває власний бізнес: історія незламності, яка вражає

Олексій Шелковський. / © ТСН

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Ця історія не залишить байдужим нікого. Мешканець Київщини мало не втратив усе, але зміг стати на ноги, аби продовжити рятувати людей. Чоловіка звати Олексій Шелковський і він пережив 20 клінічних смертей через трагічний випадок під час порятунку справи свого життя. Лікарі в одужання Олексія не вірили, а коли це сталося — назвали дивом.

Окупація Бучі: історія підприємця Олексія Шелковського

Чоловік отримав тяжкі травми через російське вторгнення. Сам Олексій мешкає у Бучі, що на Київщині, в місті, яке стало відомим на весь світ через звірства росіян й перетворилося на символ трагедії. Але навіть серед руїн починається відродження. Зараз місто гарно відбудоване, і той, хто сюди потрапляє вперше, навряд чи може уявити, які жахи тут відбувалися ще три роки тому. Місто активно розвивається, з’являється багато закладів, відновлюється і створюється новий бізнес, серед них і магазин Олексія Шелковського. Попри важкі травми, він не покинув справу свого життя і розширив бізнес у Бучі, хоча ще кілька років тому на цьому місці була розгромлена після рашистів автомийка, а тепер тут сучасний салон, де людям допомагають стати на ноги, застосовуючи нестандартні методи.

«Ми його перетворили із гаража, з мийки. І зараз у місті Буча ми знайомимо людей з філософією, як можна без операції, без лікування вирішити свою проблему. Неврологічну проблему, пов’язану із сколіозом, плоскою стопою, з болем у суглобах, з головною біллю. Бо люди починають ходити по лікарях, а їм потрібні були лише ортопедичні устілки, щоб перестала боліти голова. До лікарів ходити треба. Ми не лікарі. Але є певні проблеми, коли ми змінюємо стиль життя, змінюється стан людини. І у нас дуже багато людей, які приходять і дякують», — розповідає керівник ТОВ «Алком» Олексій Шелковський.

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Олексій Шелковський. / © ТСН

Під час відновлення і сам Олексій рятувався виробами своєї компанії, каже, вони допомогли швидше стати на ноги, попри прогнози лікарів.

«Мені давали прогноз, що я буду у кращому разі паралізованим. Зараз я непогано виглядаю, активно розвиваю бізнес та хочу ще більше допомогти людям через наш продукт. Бо я розумію, як це бути хворим та безпомічним», — каже він.

Олексій зізнається, пережити повномасштабне вторгнення його бізнесу було важко, бо лише за кілька днів до цього компанія встигла закупити нові матеріали та сировину, повністю розрахувалася з постачальниками — і рахунки практично спорожніли. Але, попри це, в перші дні війни вся наявна продукція була передана на потреби військових. А далі — боротьба за збереження справи. Олексій не опустив рук: почав рятувати бізнес і водночас активно волонтерив. А основну частину виробництва заради збереження релокував із Переяслав-Хмельницького до Закарпаття.

«На початку війни ми розуміли, що товар не повинен лежати на наших складах. Зателефонували у військовий шпиталь і кажемо, у нас є всі фіксатори, можемо вам надати безкоштовно. Але ми не можемо заїхати до міста. Вони прислали БТР, щоб забрати наші медичні вироби. Далі ми починали шукати місце для релокації. Грошей нема. Я домовляюсь з місцевими, давайте ви мені дасте у кредит, буду потім з вами розраховуватись. І це був такий підйом та підтримка місцевого населення: вони дали мені будівельний матеріал, працювали та не вимагали гроші за роботу. Угорське населення мене дуже підтримувало, вони передавали гроші через кордон, щоб я міг розрахуватися за покупку будматеріалів, перевезення виробництва», — каже Олексій Шелковський.

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Сьогодні у новій локації, з новою командою і великою місією — допомагати тим, хто постраждав на війні, бізнес Олексія продовжує розвиватися. Нині по Україні відкрито 20 салонів Ortos компанії «Алком», вироби також продаються в аптеках й надаються безкоштовно військовим та людям з інвалідністю у межах державної програми.

«Є така соціальна програма — ми безкоштовно видаємо наші вироби людям з інвалідністю та військовим. У нас дуже багато клієнтів», — каже Олексій Шелковський.

Надалі компанія планує розвивати власну мережу, вже зараз просто у салоні клієнти можуть отримати не лише консультацію, а й діагностику опорно-рухового апарату, аби обрати необхідний продукт чи зробити індивідуальне замовлення, яке вже за тиждень буде доставлено. Тут представлена повна лінійка товарів для реабілітації. Частину продукції виготовляють власними силами, частину — імпортують, активно залучаючи медичних науковців до розробки нових рішень. А колись ця компанія була лише ідеєю звичайного амбітного хлопця-продавця.

«Бізнес у нас почався у маленькому домі побуту на Троєщині. Це було може десь 60 квадратів та 4 швейних машинки», — каже підприємець.

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Сьогодні це вже велика компанія зі штатом близько 300 співробітників. Олексій зізнається: за 20 років роботи бізнес неодноразово опинявся на межі закриття. На виробництво та продажі впливали економічні кризи, окупація Криму, війна на сході України, а згодом — повномасштабне вторгнення. Проте, попри всі виклики, компанія завжди ставила на перше місце якість продукції. Олексій згадує, що були ситуації, коли через навіть один виявлений брак вони вилучали всі вироби з аптек і салонів по всій країні, щоби переробити й виправити — бо довіра людей важливіша за прибуток.

Але щоразу мрія побудувати велику компанію, якій будуть довіряти, і бажання допомагати давало сили рухатися вперед. У складні моменти, каже Олексій, своє плече підставляв партнер — Райффайзен Банк, з яким компанія співпрацює від початку створення.

«Ми працюємо вже більше 20 років. Тому що це був наш перший банк з 2004 року і ми з ним до цих пір. Ми не змінювали банк, хоча було дуже багато пропозицій із інших. Але ми партнерів не змінюємо», — каже Олексій Шелковський.

Олексій Шелковський. / © ТСН

Як Райффайзен Банк допоміг підприємцю

У Райффайзен Банку зазначають: попри війну та складну ситуацію в країні, з лютого 2022 року вони не зупинили кредитування своїх клієнтів. І сьогодні банк продовжує підтримувати бізнес, зростати разом із клієнтами та розвиватися разом із Україною.

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«На фінансування поточних бізнес-потреб клієнту ми узгодили кредитний продукт овердрафт. Кредитні кошти були спрямовані на поповнення обігових, покупку сировини та виробництво. Це дало змогу компанії працювати без перебоїв та швидко реагувати на зростання попиту. Завдяки фінансуванню клієнт зміг швидко адаптуватись до нових викликів, зберегти команду, масштабувати виробництво, розширити асортимент. Зокрема, було випущено нову лінійку товарів для реабілітації військових та цивільних, які постраждали від поранень. У Райффайзен Банку ми розуміємо, що наша задача непросто надати кредит, а стати підтримкою бізнесу в найскладніший час. І ми горді, що можемо бути частиною історії відновлення, сили, людяності. Таких, як історія нашого клієнта», — каже Надія Коротенко, старша менеджерка по роботі із ключовими клієнтами Райффайзен Банку.

Ця історія — не лише про бізнес. Вона про силу духу, про віру, що навіть після найтемніших часів можливе відродження. Сам Олексій пройшов шлях від окупації й особистої біди — до нового життя, де кожен його день наповнений змістом: допомагати іншим ставати на ноги. Сьогодні продукція компанії підтримує коліна, хребти, руки та життя сотень бійців, людям після операцій, а комусь допомагає уникнути оперативних втручань. Це не просто виробництво. Це — місце, де надія має форму. Форму, яку можна надіти, зафіксувати — і зробити перший крок.

Відео можна переглянути за посиланням.