Мешканка Часового Яру вдруге втекла під обстрілами до пологового у Дніпрі і передчасно народила другу доньку

Хвилювання призвели до народження першої дитини вагою 600 грамів, її ж сестричка з’явилася на світ з тієї ж причини на сто грамів важчою.

Вагітна, та ще й з немовлям, під обстрілами на Донеччині - у Дніпрі врятували породіллю, яка заледве встигла вибратися з обстрілюваного росіянами міста. Дівчинка народилася завважки лише сімсот грамів, та медики сподіваються: крихітку вдасться виходити, аби вона виросла цілком здоровою, йдеться в ТСН.

Олександра вагітною, ще з одним немовлям і чоловіком до останнього житла в Часовому Яру біля Бахмута. Попри постійні обстріли, довго не наважувалася на евакуацію, але врешті виїхала. “Там уже горять будинки, розбито все. Ти можеш будь-де бути і в будь-якому місці прилетить. Дім залишити ти можеш. Але як зараз ми приїхали і все заново - це дуже важко. Коли ти приїжджаєш вагітна з маленькою дитиною, думаєш, де жити”, - каже жінка.

Пережитий стрес погіршив стан вагітної, кажуть лікарі, її одразу доправили до лікарні Дніпра. “Намагалися якнайдовше протягнути цю вагітність, щоб дитина могла трошки зростати. Коли ми побачили, що може бути біда, то вирішили йти в операційну, була загроза і для мами, і для дитинки”, - переконують медики.

Дівчинка з’явилася на світ передчасно після кесаревого розтину. Крихітна Оля зараз у кювезі в реанімації, вона лише 33 сантиметри зросту, а її вага - сімсот сімдесят грамів. Вона під постійним наглядом лікарів, дихає самостійно. Медики кажуть: зроблять усе, аби дівчинка росла здоровою.

Старша донька Олександри - Оленка - народилася в цьому ж пологовому 11 місяців тому. Тоді, на початку війни, подружжя виїхало з Часового Яру на перші пологи. Вже з первістком тоді повернулися додому, і от знову - евакуація. Перша донечка, згадує мама, була ще меншою за Олю, важила трохи більше шестисот грамів. “Як усі дітки, просто маленька. Стрибає, намагається ходити. Сидить, усміхається. Агукає. Їсть все. Це саме сонечко таке яскраве-яскраве”, - каже Саша.

Після других пологів додому на Донеччину вже не повернеться, передусім аби не наражати дітей на небезпеку. Квартира розбита після обстрілу, тож розпочинатимуть нове життя вже у Дніпрі. Батько нині пильнує старшу дівчинку і шукає роботу.

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