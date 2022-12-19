Мета візиту Путіна до Білорусі набагато ширша, ніж розмови про участь білоруських військ у війні - Магда

Експерт зазначив, що білоруська й російська пропаганда від осені 2020 року повторюють про шкідливість "майдану" тощо, але підтримки того, щоб Білорусь воювала проти України, немає.

Мета візиту Путіна до Білорусі набагато ширша, ніж розмови про безпосередню участь білоруських військ у вторгненні до України.

Таку думку у коментарі ТСН.ua висловив директор Інституту світової політики Євген Магда.

"Все трохи складніше. Я думаю, що мета Путіна набагато ширша, ніж розмови про безпосередню участь білоруських військ у вторгненні до України. З тієї простої причини, що кількість білоруської армії, і кількість бажаючих воювати всередині білоруської армії на сьогодні нічого в цьому питанні не вирішує. І відповідно для Путіна важливо просувати теми, пов’язані з союзною державою. Не забувайте, що Путін вважає розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою 20 століття. І, відповідно, він, я думаю, грає в цьому форматі. Адже не всі документи зі створення союзної держави підписані", - зазначив він.

Але, на думку Магди, Путін вважає, що позиції Лукашенка на сьогодні такі, що той не зможе довго опиратися і буде йти на поступки.

"Проте, тут є один нюанс. Тут, як у футболі, є фактор свого поля. Якщо Лукашенко навіть слабший гравець, але на своїй території, він розуміє, що можливості Путіна впливати на нього все-таки об’єктивно обмежені. І тому він, я думаю, наполягав на тому, щоб прилетів Путін. Це дійсно відбулося вперше після подій 2020 року, які в окремих питаннях були інспіровані й Росією. І Путін просто подивився на Лукашенка, й швидше за все рішення, яке він ухвалив, існує, просто не факт, що воно буде втілене в життя сьогодні-завтра. Тобто, це гра достатньо в довгу. І Лукашенко залишається на сьогодні єдиним військово-політичним союзником Путіна, який вголос говорить про підтримку агресії проти України. Це для нього, знаєте, такий гарантійний поліс страхування, що він зможе бути в цій позиції і йому не треба буде йти на якісь поступки", - каже експерт.

На думку Євгена Магди, для України ризики полягають у тому, що на території Білорусі тривають навчання російських мобілізованих, і це буде постійним фактором тиску на нашу державу.

"Але якихось інших факторів на сьогодні я не бачу. Тобто, я не бачу такої концентрації російських військ, які можуть увійти на територію України так, як це було 24 лютого. Попри розмови про створення союзного угруповання, я не вірю в ситуацію, за якої білоруські офіцери будуть командувати російськими військовими. Це, на мою думку, просто неможливо. Не говорячи вже про те, щоб білоруські генерали командували російськими офіцерами", - пояснив він.

Експерт зазначив, що білоруська й російська пропаганда від осені 2020 року повторюють про шкідливість "майдану" тощо, але підтримки того, щоб Білорусь воювала проти України, немає.

"Тобто, немає такої войовничості. В Білорусі грає фактор війни, насамперед Другої світової, яка забрала життя кожного третього мешканця Білорусі. І це дуже впливає на настрої. "Продати" білорусам війну надзвичайно складно", - підсумував він.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 грудня, вперше від 2019 року російський диктатор Путін приїхав з візитом до Мінська. Літак російського диктатора супроводжували винищувачі. Для конспірації у повітря були підняті ще три російські урядові борти. Також до Мінська приїхали російські міністр оборони Шойгу та закордонних справ Лавров. Ще під час виходу з літака на трапі із Путіним стався конфуз – він не помітив останню сходинку та перестрибнув її. Своєю чергою, білоруський диктатор подарував президенту РФ букет квітів.

Британська розвідка: Білорусь не зможе здійснити успішний наступ на Україну

Читайте також: