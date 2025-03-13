Метеорит чи уламки з космосу: науковець розповів, що летіло в небі над Києвом

Кияни обговорюють дивну подію, яка сталася близько опівночі (12 березня) у небі над Києвом. Очевидці помітили над містом об’єкт, який був дуже схожий на метеорит та чули потужний вибух приблизно о 23:36.

У Мережі також повідомляють, що у момент прольоту об’єкта, у Солом’янському районі вибухнув автомобіль, тож дехто саме з цим пов’язує гучний вибух у місті.

Але в поліції Києва кажуть, що у Солом’янському районі була зафіксована лише пожежа в автівці, за попередньою причиною – коротке замикання. Вибуху там не підтверджують.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно це був метеорит або метеор і що саме могло налякати мешканців Києва.

Що то було?

За словами науковців, складно сказати, чи був це саме метеор, бо на опублікованих кадрах з відео не помітно під яким саме кутом летів цей об’єкт.

"Для того, щоб дати відповідь на запитання, "що ж це було?", потрібно знати траєкторію та швидкість польоту об’єкта. Фактично – це міг бути метеор, оскільки він не впав на землю, а якби впав, то це б вже був метеорит. При падінні метеор залишає у небі суцільний слід, а на опублікованому відео цей слід обривається і майже відсутній. Зазвичай метеор спалахує на висоті та зникає. А цей об’єкт летів майже паралельно до горизонту. Зазвичай, метеор за такої траєкторії до нас би не долетів, а десь би спалахнув у вищих шарах атмосфери. Метеор спалахує дуже високо і звук від цього може бути, але не надто гучний", – розповідає ТСН.ua Анатолій Казанцев, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Момент прольоту об’єкта над Києвом / Соціальні мережі

Нетиповий метеор

Науковець додає, що об’єкт, який помітили над Києвом мав не типові характеристики, які притаманні метеорам чи метеоритам.

"Теоретично – це міг бути метеор, але якийсь дуже специфічний, не характерний для більшості з них. Можливо, через речовину, яка була в ньому, але він не схожий на типові метеори. Та й і слід за собою майже не залишав. До речі, мінімальна швидкість метеора – 11 кілометрів в секунду, навіть на кінцевій стадії польоту, а у цього об’єкту вона була значно меншою. Гадаю, що тут варто шукати технічну причину появи цього об’єкта над містом, враховуючи, що живемо в умовах війни", – додає Анатолій Казанцев.

Падали уламки з космосу?

Експерт каже, що в небі над Києвом могли поміти падіння якоїсь деталі з космосу. Наприклад, багато років тому науковці спостерігали за падінням супутника.

"Це може бути дуже схоже на падіння, якоїсь деталі з космосу. Щось технічне руйнувалося там, не каменюка, вона б швиденько розсипалася, а саме міцна деталь. Приміром, колись давно ми спостерігали як падав супутник. У верхніх шарах атмосфери він починав розсипатися та при падінні мав відносно не високу швидкість. Супутник не залишав по собі сліду, лише спалахували окремі шматки, які від нього розліталися. Щось схоже було помітно на опублікованому відео. Тож, можливо, саме це і відбувалося у небі над Києвом – летіло щось технічне, саме земного походження або ж падала якась деталь з космосу", – підсумовує Анатолій Казанцев.

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