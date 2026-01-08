"Метод крокодила": що задумав Путін в Україні і де чекати ударів найближчим часом

Що задумав Путін і де чекати ударів

Реклама

Росія робить все можливе, щоб розділити об’єднану енергосистему (ОЕС) України на окремі, слабо пов’язані між собою сегменти, з подальшою ізоляцією найбільш уразливих регіонів. Така мета ворога підтверджується останньою повітряною атакою в ніч на 8 січня, коли росіяни атакували Запорізьку та Дніпропетровську області, спричинивши повний блекаут у Дніпрі і значною мірою залишивши ці регіони без тепла, світла та водопостачання.

Експерти зауважують, що Росія намагається розділити енергосистему України вже не перший рік. Саме тому вони не поспішають називати повітряні атаки ворога хаотичними. Якраз ціллю росіян і є роз’єднання енергетичного ланцюжка між регіонами. Тому противник цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах на сході, півночі, у центрі, на півдні та заході країни.

Стратегія «короткої пам’яті»: як Росія намагається занурити енергосистему у колапс

«Росія намагається досягнути роз’єднання енергетичної системи України вже не в перший рік. Як-то кажуть, у суспільної думки — коротка пам’ять, бо все це вже було. Якщо взяти за приклад повітряні атаки на Одещину, то це те, що росіяни намагалися зробити ще минулого року. Зараз Росія намагається вчергове занурити у колапс об’єднану енергетичну систему України. До цього вони докладали зусиль, починаючи з 2022 року, але тоді ці спроби очікуваного результату не дали», — розповідає ТСН.ua Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ» та експерт з енергетичної безпеки.

Реклама

Фахівець додає, що саме тому, починаючи з осені минулого року, противник почав вдаватися до фрагментарного знищення енергетичної інфраструктури.

Фрагментуючі удари та знищення промислового потенціалу

«Під удари Росії потрапляють не тільки підстанції „Укренерго“, як оператора ОЕС, а й підстанції відповідних обленерго. Противник не оминає і об’єкти з генерації, тобто теплоелектростанції чи ГЕС, вони теж вражаються. Іншими словами, замість широкого та об’ємного методу, росіяни вдаються до фрагментаційних атак. Як приклад, повітряні атаки на Одещину, а зараз росіяни переключилися на Дніпропетровську та Запорізьку області. І значною мірою їм це вдається. Тим більше, що це вписується у їхній концептуальний підхід, який спрямований на знищення всієї енергетичної та промислової інфраструктуру сходу та півдня України», — зауважує експерт.

За словами Михайла Гончара, захопити ці території росіяни не можуть, хоча намагання є з 2022 року. Очевидно, вони і самі це розуміють, бо вже втратили в Україні понад 1,2 млн. солдатів.

«Тому я припускаю, що зараз вони більшою мірою сконцентрувалися на знищенні енергетичної, транспортної (залізниця) та промислової інфраструктури. Південь України — це логістика, а саме залізниця та морські порти. А це експорт, за рахунок якого ми значною мірою отримуємо кошти та живемо. На сході та центральній частині України — концентрація основного промислового потенціалу. Це Дніпро, Запоріжжя, Павлоград, Кривий Ріг. Те ж саме схід України — Харківщина. А центр — Полтавщина — це регіон концентрації нашого нафтогазовидобутку», — пояснює експерт.

Реклама

Атакуючи ці регіони, противник, ймовірно, розраховує на певну оперативну паузу та знесилення України, бо швидко відновити пошкоджені об’єкти буде дуже важко, навіть у разі підтримки наших європейських партнерів. Тобто готують такий собі запас виснаження з перспективою на майбутнє.

Складнощі відновлення: ситуація у Запоріжжі та Дніпрі

Експерт підкреслює, що станом на ранок (8 січня) ще рано говорити про масштаби наслідків від російських атак по енергетичних об’єктах у Запоріжжі та Дніпрі.

«По Запоріжжю принаймні вдалося щось зробити протягом ночі, я маю на увазі відновлення електроживлення. Хоча воно працює за тимчасовою схемою. А по Дніпру ситуація до кінця не зрозуміла, бо ніхто зараз не буде давати інформацію на загал та розлого розповідати, яку саме підстанцію розбили. Там вживаються заходи, але у якому обсязі, поки не зрозуміло. Гадаю, що місцеві мешканці це відчують самі. Якщо у квартирах з’явиться світло — значить, щось вдалося відновити. Власне, як і по всій Україні у таких випадках, бо на відновлення потрібен час. Звичайно, людям хочеться, щоб цей час вимірювався годинами, але він може тривати і днями, залежно від характеру ураження та можливостей, щоб виправити ситуацію», — пояснює Михайло Гончар.

До цього він додає, що ситуація на Одещині демонструє: попри всі складнощі, енергетикам вдається поступово відновлювати пошкоджені об’єкти.

Реклама

Активна оборона: чому ППО недостатньо і потрібні удари у відповідь

Михайло Гончар підкреслює: щоб відбивати ворожі атаки, нам потрібно посилювати ППО.

«Потрібні додаткові засоби ППО, яких, очевидно, не вистачає, попри всі обіцянки від партнерів. Звісно, що нам щось надається, але від цього не можна очікувати стовідсоткової ефективності, навіть від найдосконаліших систем ППО. Посилення без сумнівів потрібне, але потрібно завдавати тактичних ударів і по інфраструктурі ворога. Я гадаю, що значною мірою росіяни і біснуються від таких наших ударів, бо вони достатньо для них дошкульні. Тому нам допоможе активна оборона, але найкраща оборона — це удари по ворогу, які будуть виснажувати його потенціал і унеможливлювати завдавати нам шкоди. Але тут проблема, що у нас немає достатньо таких можливостей, як у росіян. Щоб, приміром, кожен наш удар розносив їхні об’єкти генерації, так як вони це роблять у нас», — зауважує Михайло Гончар.

Експерт погоджується, що активізація завдавання повітряних ударів РФ напряму пов’язана з погіршенням погодних умов в Україні — морозом до мінус 20 градусів та сильними снігопадами.

«Росіяни бачать метеорологічні прогнози і під них підлаштовують повітряні удари. Але погодні умови так само погіршуються і на європейській частині Росії. Тому потрібно завдавати ударів у відповідь», — каже експерт.

Реклама

Метод «Крокодила»: чи припинить РФ обстріли після снігопадів?

Фахівець сумнівається, що росіяни припинять обстрілювати енергетичну систему України, як тільки спадуть морози та припиняться сильні снігопади.

«На це не варто розраховувати. Росіяни діють за „методом крокодила“ — себто повзуть лише вперед. А найкращий метод боротьби з крокодилом — відрубати йому хвоста по саму голову. І тому, нам розслаблятися не варто, бо навряд чи вони припинять атакувати енергосистему. Я б на таке не сподівався», — підсумовує Михайло Гончар.