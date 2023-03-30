Методички московського патріархату: у Лаврі роздають листівки з заявами про "незаконність" виселення

Сьогодні, 30 березня, у Києво-Печерській Лаврі знову зібралися сотні прихильників московської церкви в Україні. Територію монастирського комплексу напівоточена поліцією з автоматами.

На території Лаври прихильники московського патріархату роздають листівки з текстом про нібито "незаконність" рішення виселити ченців.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

На звичайних листках роздруковано текст, у якому прихильники московського патріархату нібито доводять, що виселення незаконне. Мовляв, "одностороння відмова від договору оренди не допускається". Московські ченці заявляють, що договір оренди може бути розірваний лише рішенням суду.

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, УПЦ МП до 29 березня мала б остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору на оренду її території Лаври УПЦ МП мала 20 днів на виселення.

Напередодні віряни московської церкви зібралися на молитву. На території також було дуже багато священників та ченців. Вони з'їхалися зі всієї України.

Ближче до вечора частина братії монастиря таки наважилася перейти до Православної церкви України. Митрополит Київський та всієї України Епіфаній прийняв ченців під свою опіку.

Своєю чергою, пПрезидент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про розрив договору з УПЦ МП. Глава держави аголосив, що Україна робить ще один крок для зміцнення своєї духовної незалежності.

Натомість скандальний митрополит Павло звернувся до президента і заявив, що "Бог не простить" главі держави виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Також він дорікнув Зеленському, що той нібито мав прийняти митрополита Онуфрія і членів синоду, коли вони без попередження прийшли під Офіс президента.

Вже сьогодні, 30 березня, близько 200 прихильників московської церкви в Україні знову зібралися біля Лаври. Територію монастиря має проінспектувати комісія Мінкульту, однак, схоже, що люди налаштовані до неї вороже. Зокрема, віряни перегородили живим щитом входи до храмів.

Читайте також: