Метро на Виноградар розтягують на метал: що відомо про загадкового "несуна" у Києві

У метрополітені дякують людям за пильність і просять одразу звертатися до правоохоронців.

Історія з розкраданням металу на будівництві метро на Виноградар у Києві отримала продовження. На відео, де чоловік виносить з території будівельного майданчику метал у пакеті, відреагували у столичній поліції та вже шукають зловмисника.

Несун з пакетом і незбудовані станції

Нагадаємо, у Мережі з’явилося відео, на якому стверджується, що чоловік регулярно приходить на заморожене будівництво метро в бік житлового масиву Виноградар і виносить з території метал у пакеті.

Такий "ритуал" несун, за твердженням свідків, виконував регулярно і абсолютно без перешкод, бо будівництво стратегічного об’єкту ніхто не охороняє.

Дехто з дописувачів припускає, що це може бути хтось з працівників метробуду, який виносить метал в пакеті у якості неотриманої зарплати, бо знає, як на будівництво зайти та, як звідти вийти.

У такий "тихий" спосіб, невідомий (якщо він такий один) міг винести забагато усякого цінного залізяччя з будівельного майданчика метро. Відповідно, щоб продовжити будівництво, потрібно буде повернути на місце все викрадене.

Як метро на Виноградар розносять на метал

Що кажуть у поліції?

У поліції Києва сайту ТСН.ua повідомили, що зацікавилися опублікованим у Мережі відео. Поліцейські Подільського району столиці вже ознайомили з кадрами, на які потрапив несун з пакетом.

"Зараз поліцейські працюють по встановленню цієї особи", – розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Там додають, що будуть інформувати про результати проведеної роботи – бо метрополітен дуже важливий для столиці об’єкт.

Що кажуть у метрополітені?

У КП "Київський метрополітен" нагадують, що розірвали договір з АТ "Київметробуд". Саме ця організація мала б організувати охорону об’єкту будівництва.

"Будівельні майданчики закріплені за "Київметробудом", а також обладнання і майно. Нині вирішується питання їх передачі", – повідомили сайту ТСН.ua у пресслужбі столичної підземки.

У метрополітені нам не змогли розповісти, скільки ж металу міг винести несун з будівництва метро, лише подякували небайдужим громадянам за пильність.

"Дякуємо за пильність. Просимо, за можливості, при виявленні подібних випадків завчасно інформувати правоохоронні органи", – зазначили у КП "Київський метрополітен".

Нагадаємо, історія з будівництвом метро на житловий масив Виноградар у Києві закінчилася великим фіаско. Ще на початку цього року міські чиновники запевняли, що роботи з будівництва тунелів і нової станції буде відновлено попри війну. Навіть тішили киян обіцянкою про введення в експлуатацію станції "Мостицька" наприкінці 2024 року.

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