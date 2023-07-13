Метро на Виноградар у Києві обіцяють вже 2024 року: що кажуть експерти

Що зараз відбувається на будівництві і навіщо коригують проєкт за 70 мільйонів.

У Києві знову заговорили про будівництво метро на Виноградар. Гучну заяву нещодавно зробив мер Києва Віталій Кличко. Очільник міста розповів, що темпи будівництва метрополітену пришвидшили, і є ймовірність відкрити дві станції вже у 2024 році.

Місто розпочало будівництво метро на Виноградар 2019-го. Планувалося, що 2021 року запрацюють дві нові станції, але цього не сталося. У вересні 2021 року у договір про будівництво внесли зміни, а завершення проекту перенесли на 2023 рік. Далі будівництво метро зупинила війна.

У лютому цього року Віктор Брагінський, начальник КП "Київський метрополітен" повідомив сайту ТСН.ua, що частково роботи на будівництві метро на Виноградар відновлені. Посадовець тоді зазначив, що роботу зосереджено над тими ділянками, які потребують першочергового виконання.

Що кажуть експерти

В Київраді називають плани міської влади відкрити дві станції метро на Виноградар у 2024 році нереальними та фантастичними.

"Я вважаю, що це нереально. Чому? Тому що це вже не перша обіцянка збудувати метро на цей житловий масив. Поки я не бачу ніяких підстав для цього. Там поки не спостерігається відновлення робіт у повному обсязі, а є ряд кримінальних проваджень по цим об’єктах. Я просто не розумію звідки взявся цей оптимізм, щоб мер міг обіцяти щось добудувати зараз, адже обставини ніяк не змінилися. Ці заяви абсолютно нереальні та фантастичні, і я не розумію для чого давати такі обіцянки", - розповідає сайту ТСН.ua Ксенія Семенова, депутатка Київради.

В Київраді кажуть, що на будівництво метро на Виноградар у цьому році спрямували 500 мільйонів гривень, а у наступному планують виділити 2 мільярди. Тим часом, коригування проєкту будівництва метро на Виноградар становитиме 70 млн грн, робота над ним ще не закінчена. Тому поки обіцянки мера деякі депутати вважають фантастичними.

Другий тунель від станції "Сирець" до "Мостицької" не будують - ведуть підготовчі роботи / фото "Київметробуд"

Цікаво, що довжина тунелю між станціями "Сирець" та "Мостицька" - майже 1300 метрів. Будівництво першого тунелю зайняло приблизно дев’ять місяців. Якщо тунелепрохідницький комплекс "Галина" запустять у роботу у вересні цього року, то він зможе збудувати другий тунель між станціями лише до літа наступного року. І це при умові, що не виникне ніяких форс-мажорів.

Інші експерти вважають, що плани добудувати у 2024 році дві станції метро на Виноградар, можуть бути реальними.

"Я гадаю, що озвучені терміни, цілком реальні. Головна умова – своєчасне фінансування будівництва. Також важливо, щоб не було різкого здорожчання вартості робіт та матеріалів. Ви ж пам’ятаєте, що збудувати ці дві станції обіцяли дуже швидко, але потім стався внутрішній конфлікт між замовником та підрядником будівництва, коли заморозили рахунки. І після цього будівництво станцій на Виноградар зупинилося. На жаль, у наші країні таке трапляється, коли внутрішні конфлікти впливають на реалізацію дуже хороших та важливих для міста питань", - розповів сайту ТСН.ua Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

Що кажуть у метрополітені

Сайт ТСН.ua поцікавився, що зараз відбувається на будівельних майданчиках метро на Виноградар. На наші питання відповів Дмитро Пінчук, заступник начальника КП "Київський метрополітен".

Що зараз відбувається на майданчиках з будівництва метро на Виноградар. Що зроблено за останні півроку?

Станом на цей час тривають будівельні роботи "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі" продовжується будівництво дільниці від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" - І (першої) черги, в тому числі в частині спорудження двоярусних перегінних монолітних тунелів між майбутніми станціями "Мостицька" та "Проспект Правди".

Технологія будівництва двоярусних тунелів застосовується вперше в історії метробудування Київського метрополітену і зумовлена щільною міською забудовою в місці проходження метро. Продовжується виконання робіт з влаштування гідроізоляції основних перегінних конструкцій з застосування сучасних високоефективних полімерних матеріалів та технологій, підготування до винесення інженерних мереж, тощо.

Технологія будівництва двоярусних тунелів застосовується вперше в історії метробудування Київського метрополітену

Чи збудований другий тунель від станції "Мостицька" до станції "Сирець"?

На сьогодні побудовано правий перегінний тунель від станції "Мостицька" до станції "Сирець" та тривають підготовчі роботи з будівництва другого тунелю від станції "Мостицька", враховуючи складнощі з порушенням логістичних ланцюгів щодо отримання необхідних витратних матеріалів для обслуговування тунелепрохідницького комплексу, в зв’язку з військовою агресією Росії проти України та тривалими повітряними тривогами при ракетних обстрілах.

Чи розпочалися роботи з будівництва станції метро "Мостицька"?

Станом на цей час, виконано значний обсяг основних будівельних робіт на будівельних майданчиках, в тому числі станції "Мостицька", зокрема з влаштування огороджуючих конструкції методом "стіна в ґрунті", монолітного залізобетонного кріплення котловану металоконструкціями, розробки та вивезення ґрунту, спорудження основних конструкцій суміщеної тягово-знижувальної підстанції СТП-76.

Будуватиме другий тунель тунелепрохідницький комплекс "Галина"

Чому виникла необхідність коригувати проєкт будівництва метро на Виноградар? Що у ньому планують змінити та як це вплине на вартість самого проєкту?

Потреба в коригуванні проєктної документації, яка на цей час перебуває на завершальній стадії, виникла у зв’язку з необхідністю коригування проєктних рішень та за результатами науково-технічного супроводу спеціалізованою організацією. Остаточна вартість проєкту буде визначена після проведення його експертизи.

Нагадаємо, що раніше будівництво двох станцій метро "Мостицька" та "Проспект Правди" оцінювалося на загальну суму 5 мільярдів 993 мільйони гривень.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що під час тривоги в Києві пасажирів безкоштовно не пускали в метро.

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