Метро на Виноградар знову будують: як тривають роботи і чого очікувати киянам

Попри труднощі, які виникають через війну, столична влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проєкт тривав.

У Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні.

Про це ТСН.ua розповів в ексклюзивному інтерв’ю Віктор Брагінський, начальник КП "Київський метрополітен".

Брагінський нагадав, що на початку війни та запровадження воєнного стану генпідрядник АТ "Київметробуд" повідомив Київський метрополітен щодо відсутності можливості виконання робіт із будівництва метро на Виноградар. Відтоді будівництво нових станцій було зупинене.

Втім, за його словами, зараз генпідрядник все ж таки відновив будівельні роботи.

"Звичайно, що на темпи будівництва впливає поточна ситуація, адже бригади будівельників і всі, хто залучений до будівництва, під час повітряної тривоги повинні бути у безпеці. Крім того, нестабільне електропостачання уповільнює робочий процес. Але попри труднощі, які виникають через війну, київська міська влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проєкт продовжувався", - пояснив він.

Начальник КП "Київський метрополітен" також зазначив, що зараз зосереджено роботу над тими ділянками, які потребують першочергового виконання робіт. Але наразі дуже важко назвати чіткий термін закінчення робіт.

За його даними, один тунель між станціями вже збудовано, будівельники стають до будівництва другого.

"На відкритих ділянках є котловани, якщо їх залишити відкритими, то через щільне будівництво поруч, вони просто можуть обвалитися. Нам потрібно, насамперед, ліквідувати техногенну небезпеку – закріпити вже збудовані тунелі і накрити їх, а потім перейти до будівництва другого тунелю від станції "Мостицька" до станції "Сирець", - сказав посадовець.

За його даними, один тунель між станціями вже збудовано, будівельники приступають до будівництва другого.

"Один тунель між ним довжиною 1249 метрів вже збудований, тепер потрібно побудувати другий. Як і раніше, його буде будувати прохідницький щит "Галина", - підсумував Брагінський.

Повну версію інтерв’ю про те, що змінилося в метрополітені за рік, як він змінював режим своєї роботи під час війни та чого очікувати в майбутньому, читайте тут.

Нагадаємо, у Київському метрополітені скоро можуть з'явитися нові наскрізні вагони.

Як повідомлялося, у Києві на 19 станціях метро облаштували точки з USB-зарядками.

До слова, Київська міська прокуратура кілька років тому в судовому порядку вимагала стягнути 183 млн грн з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар. Встановлено, що отримавши авансовий платіж, підрядник використав частину коштів не за призначенням.

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