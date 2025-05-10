Засновник «Автостради» Максим Шкіль розповів про стан будівництва метро на Виноградар

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Київ чекає на метро до Виноградаря вже не перший рік, а останні п’ять років цей проєкт супроводжуються скандалами та затримками. В умовах повномасштабної війни за відновлення будівництва взялася група компаній «Автострада».

ТСН.ua поспілкувався із засновником компанії Максимом Шкілем, щоб дізнатися, що вдалося зробити за сім місяців, чи є прогрес і коли ж нарешті кияни зможуть скористатися новими станціями «зеленої» гілки метро.

Максим Шкіль

Що зроблено за сім місяців

— З часу відновлення будівництва метро на Виноградар минуло 7 місяців, що зроблено за цей період часу?

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— Фактично було відновлено роботи на всіх ділянках будівництва. Наразі здійснюється перенесення інженерних мереж. Зокрема, системи водопостачання та водовідведення, включаючи каналізаційні мережі та водогін.

Проводяться роботи з перенесення газових мереж середнього та низького тиску, переміщення кабельної мережі напругою 10 кВ та каналів спецзв’язку, що дозволяє зберегти їхню функціональність і уникнути перешкод для подальших будівельних робіт.

Бетонування двоярусного тунелю між “Мостицькою” та “Проспектом Правди” / Фото “Автострада”

Окрім цього, виконуються такі роботи:

бетонування дворівневих тунелів між станціями «Мостицька» та «Проспект Правди» (де поїзди рухатимуться один над одним); паралельно тут триває розробка котловану та монтаж системи кріплення для подальшого будівництва дворівневих тунелів;

спорудження демонтажної шахти над тунелем глибокого закладення між станціями «Сирець» та «Мостицька». Демонтажна шахта зводиться над кінцевою точкою проходки тунелепрохідницького щита. Через цю шахту щит буде піднято на поверхню після проходки;

на ділянці, де передбачено будівництво кінцевої станції «зеленої» гілки «Проспект Правди» та оборотних тупиків для розвороту та нічного відстою поїздів, ведеться бетонування лоткової частини тунелю, продовжується стабілізація ґрунтів у котловані за технологією Jet grouting. Цей спосіб зміцнення фундаменту активно використовується для створення підземних тунелів, зокрема, метро.

На перекритій частині проспекту Європейського Союзу влаштовуємо форшахту — підготовчий етап для подальшого зведення діафрагмових стін для укріплення котловану методом «стіна в ґрунті».

Роботи на всіх ділянках об’єкта ведемо у цілодобовому режимі.

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Наслідки від безгосподарності

— За три роки війни було чимало повідомлень про розкрадання кабелів та іншого обладнання з будівельних майданчиків метро на Виноградар. Чи дійсно вандали завдали значних збитків будівництву? У якому стані ви прийняли будівельні майданчики?

— Коли ми зайшли на будівельні майданчики, вони були у незадовільному стані. Протягом років на майданчиках не було охорони, тому певну кількість обладнання та матеріалів було втрачено.

Другий тунель чекає на щит

— Чи розпочалося будівництво другого тунелю від станції «Сирець» до станції «Мостицька»? Чи ці роботи ще не розпочаті?

— Ми придбали тунелепрохідницький щит, який буде доставлено після відновлення в Україну на початку 2026 року. І відразу ці роботи будуть розпочаті. Зараз триває перенесення мереж, ідуть підготовчі роботи для того, щоб мати відповідний фронт.

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Перший тунель між “Сирцем” та “Мостицькою”/ фото “Автострада”

Мільйони євро на відновлення «Галини»

— Яка доля німецького тунелепрохідницького щита «Галина», яким будували перший тунель? Вам вдалося його викупити у попередніх власників?

— Так, ми викупили тунелепрохідницький щит у попередніх власників, але від щита залишився тільки корпус. Все обладнання було розкрадене: відсутні основні елементи бурового комплексу, автоматика, силові кабелі та інше критично важливе обладнання. Тому його доводиться фактично відновлювати з нуля, замінювати всі елементи. Відновлення замовлено у німецької компанії Herrenknecht. Дефектація тривала чотири місяці — спеціалісти компанії розробили індивідуальний проєкт під цю машину, визначили необхідні комплектуючі. Щит буде відправлено на відновлення в Німеччину. Загальна вартість відновлення тунелепрохідницького комплексу становить 8 мільйонів євро. Herrenknecht отримала аванс у розмірі 30% від загальної суми.

— Яке ім’я отримає оновлений щит? Адже «Галиною» його назвали за старою метробудівською традицією — від імені дружини начальника дільниці.

— У нас він називається тунелепрохідницький щит Herrenknecht. Інших назв не плануємо.

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Коли побачимо станцію «Мостицька»

— У якому стані будівництво станції «Мостицька». Який її відсоток вже збудовано?

— На станції «Мостицька» виконуються роботи на декількох ділянках одночасно. Нещодавно там розпочався один із найважливіших етапів — будівництво діафрагмових стін для укріплення котловану. Для виконання цих складних інженерних завдань «Автострада» проінвестувала у нове спеціалізоване обладнання — бурову установку Casagrande B200 та бентонітовий завод S.A.I.C.I.

Паралельно тут триває спорудження вентиляційного вузла, протидутьової збійки, суміщеної тягово-понижувальної підстанції.

Так зараз виглядає станція метро “Мостицька” / Фото “Автострада”

Метро поруч з фундаментами будинків

— Що зараз відбувається на ділянці від станції «Мостицька» до «Проспекту правди»? Яка її довжина та особливості, адже тунелі там пролягатимуть поруч з житловими багатоповерхівками.

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— Триває спорудження двоярусного тунелю — це перший такий проєкт в історії українського метробудування. Завдяки використанню технології «стіна в ґрунті» забезпечується безпечне виконання робіт у безпосередній близькості до багатоповерхових житлових будинків. Загальна довжина цієї ділянки становить 1600 метрів.

Унікальні для Києва тунелі

—Тут будуються унікальні для Києва тунелі, де поїзди метро будуть курсувати один над одним. Розкажіть про технологію будівництва незвичних тунелів. Наскільки вони будуть безпечними?

— Технологія спорудження двоярусного тунелю передбачає поетапне виконання робіт: спочатку влаштовується лоткова частина, далі встановлюється пересувна опалубка та бетонується нижній рівень тунелю. Після досягнення необхідної міцності бетону виконується бетонування верхнього рівня.

Двоярусні тунелі між “Мостицькою” та “Проспектом правди”/ Фото “Автострада”

Ворожі обстріли та тривоги

— Будувати метро складно у мирний час, а які труднощі виникають під час війни? Чи страждали ділянки будівництва метро на Виноградар від повітряних атак ворога?

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— Це повітряні тривоги, оскільки вони зупиняють повністю виробничі процеси. Щодо атак ворога на об’єкт — з точки зору безпеки не будемо детально коментувати, оскільки на будівництві працюють люди.

Як вплинула на будівництво метро мобілізація

— Зараз майже в усіх сферах діяльності є проблема з кадрами через мобілізацію. Чи є така проблема на будівництві метро на Виноградар?

— Метробудування — це дуже вузький напрямок у будівництві. Наразі «Автострада» відроджує галузь, яка була фактично знищена. Ми з нуля закупили необхідне обладнання, перепрофілювали персонал, зокрема багато мостовиків та дорожніх робітників вже пройшли перекваліфікацію. Також у нас працюють досвідчені метробудівельники, які передають колективу свої знання та навички.

— Не плануєте залучати до роботи іноземних працівників?

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— Ми постійно обмінюємося досвідом із міжнародними колегами, проводимо спільні консультації та навчання, імплементуємо в Україні найкращі світові практики у сфері будівництва метро.

Демонтажна шахта над тунелем глибокого закладання / Фото “Автострада”

Скільки мільярдів коштує будівництво

— Через часті переноси дати відкриття метро на Виноградар, кияни вже мало вірять в це, мовляв, знов не вистачить грошей. Скільки коштуватиме будівництво метро на Виноградар?

— Сума контракту майже 14 мільярдів гривень.

Вчасність виконання робіт прямо залежить від належного фінансування. В умовах війни говорити про повне виділення таких коштів складно, тому сподіваємося, що після завершення активних бойових дій питання фінансування в повному обсязі буде вирішене. Якщо фінансування буде збільшено, відповідно в такому разі будуть збільшені і темпи виконання робіт.

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Коли чекати метро на Виноградар

— Чи можете вже зараз назвати приблизні дати відкриття двох станцій метро на Виноградар?

— Ми працюємо цілодобово, але як я зазначив раніше, завершення будівництва прямо залежить від обсягів виділеного фінансування.

— Які подальші перспективи з будівництва «зеленої» гілки та загалом метрополітену у Києві?

— Маємо надію, що наступним кроком стане будівництво метро на Троєщину.

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Дата публікації 13:31, 07.04.25 Кількість переглядів 143 На Виноградарі будують метро: як змінились маршрути громадського транспорту