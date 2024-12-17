Метро по 37, а трамваї по 26 гривень: чи зросте вартість проїзду у Києві та коли

Експерт розповів, чого саме бракує столичному транспорту та до чого тут повітряні тривоги.

У Києві знову заговорили про потребу у підвищенні вартості проїзду у міському транспорті. Відповідну заяву зробив Руслан Кандибор, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Зараз вартість проїду у Києві (метро, трамвай, тролейбус, фунікулер) становить 8 гривень, а якщо пасажир купує 50 поїздок, то платить 6,50 грн за кожну поїздку.

За словами чиновника, реальна вартість проїзду в громадському транспорті – 30 гривень. Руслан Кандибор вважає, ціни на проїзд для мешканців столиці треба підвищувати. Однак, додає, що цього робити наразі не планують.

ТСН.ua з’ясовував, чому знову заговорили про потребу збільшувати ціни на проїзд у громадському транспорті Києва. Навіщо посадовці КМДА піднімають цю тему і чи зміниться сам транспорт після того, як вартість однієї поїздки зросте з 8 до 30 гривень.

Кияни вже давно не задоволені якістю транспортних послуг. Графік руху тролейбусів, автобусів та трамваїв дуже далекий від ідеалу. На лініях метро явно бракує рухомого складу, а в салонах міських тролейбусів та трамваїв подекуди відсутній омріяний комфорт.

Чиновники від транспорту заявляють, що діючі тарифи покривають лише 25% необхідних витрат на утримання транспорту. Що означає – які гроші платите, то такі послуги й отримуєте.

30 гривень взяли зі стелі?

Експерти з питань транспорту кажуть, що заяви щодо необхідності підвищення існуючих тарифів до 30 гривень, це промацування суспільної думки або ж чергова лякалка.

"Озвучений тариф за проїзд у Києві до 30 гривень, я назвав би, м’яко кажучи, некоректним, бо незрозуміло з чого і як він вираховувався. Зараз міська влада лише жонглює цифрами, але не каже, що буде підвищувати вартість проїзду до кінця дії військового стану. До того ж, питання підвищення тарифів має політичне забарвлення – рішення ухвалює Київрада. Підвищення тарифів на проїзд, гадаю, рано чи пізно станеться. Але це потрібно робити дуже виважено, щоб нові тарифи не були такими шокуючими для людей", – розповідає ТСН.ua Олександр Гречко, експерт з транспорту та співзасновник громадської організації "Пасажири Києва".

За словами Олександра Гречко, міські чиновники розповідають казочки про високу собівартість однієї поїздки, але при цьому нічого не роблять, щоб громадського транспорту ставало більше на маршрутах і він працював за чітким графіком.

"Місто викидає величезні кошти на непотрібний ремонт асфальтового покриття, який зовсім недоречний на деяких вулицях Києва, а в транспортну інфраструктуру коштів не вкладає. Такий підхід нічого хорошого не гарантує. На жаль, ніхто не займається розвитком інфраструктури громадського транспорту в Києві, а лише час від часу нас лякають можливим підвищенням тарифів на проїзд", – каже Олександр Гречко.

Чи будуть пасажири при тарифі в 30 гривень?

Експерт додає, що потрібно шукати баланс між тим, щоб транспорт був менш дотаційним, але при цьому не відлякував ціною пасажирів.

"Умовно кажучи, можна зробити тариф у 30 гривень, як розповідають посадовці КМДА, але нові цінники будуть лише шокувати людей та викликати повне відторгнення від транспорту, який не їздить за графіком, переповнений у пікові години, а ще припиняє роботу під час повітряної тривоги. Тож таке підвищення – це абсурд, воно пришвидшить відторгнення пасажирів від громадського транспорту, а багатьох це ще й спонукатиме до купівлі власного авто або ж пересідати на приватні маршрутки, які, до речі, не зупиняються під час тривоги. Тобто у разі підвищення тарифу до 30 гривень платоспроможний пасажир піде з громадського транспорту, а у ньому їздитимуть лише пільговики", – прогнозує Олександр Гречко.

Експерт зазначає, що два роки тому лише 1/3 пасажирів розраховувалися за проїзд в громадському транспорті Києва, а 2/3 – пільговики. У разі збільшення тарифів, платоспроможні пасажири навряд чи будуть користуватися некомфортним та непередбачуваним транспортом.

"До речі, Київ залишився єдиним містом України, яке зупиняє громадський транспорт під час сигналу повітряна тривога. Це якраз те, що напряму впливає на збитковість комунального транспорту, але у КМДА цього не хочуть навіть чути, вже вкотре не беручи до розгляду петиції киян, де вони вимагають дозволити транспорту працювати підчас тривоги. Між іншим, простій транспорту через тривоги, відлякує якраз платоспроможних пасажирів", – зауважує Олександр Гречко.

Тарифи на проїзд у Києві, якою є собіварітість однієї поїздки / Колаж ТСН.ua

А де проїзні та гнучкі знижки?

За словами експерта, у КМДА зовсім прохолодно сприймають перехід до більш гнучкої системи проїзних квитків, які можна запроваджувати у транспорті Києва.

"У Відні та Празі, діє досить зручна для людей система проїзних, у пасажира є вибір: придбати дорогий разовий квиток за 1-1,5 євро чи проїзний на місяць, пів року, рік, за яким вартість однієї поїздки у два-три рази буде дешевшою. Також у Європі поширені пересадкові проїзні квитки на 90 хвилин. З таким квитком, пасажир зможе виконати хоч 10 пересадок та отримає можливість за півтори години дістатися з однієї точки міста в іншу. За такий квиток, якби він працював у Києві, дійсно можна заплатити трохи більше, ніж за разову поїздку. Бо у нас, щоб доїхати до точки призначення, людині потрібно зробити 2-3 пересадки і кожного разу платити по 8 гривень, а це вже 24 гривні", – розповідає Олександр Гречко.

Міська електричка – сама по собі

Експерт зазначає, що перед тим, як підвищувати вартість проїзду у транспорті, міським чиновникам було б варто налаштувати роботу єдиної систему оплати проїзду.

"В цю систему вперто не інтегрують тарифи приватних маршрутних перевізників та міської електрички. Навряд чи їх буде до неї інтегровано, під час чергового підвищення тарифів, а це ще більше поглибить проблеми, які зараз гостро відчуваються. Зрозуміло, що тарифи на проїзд в міській електричці формують в Укрзалізниці, там своя система їх затвердження. Але ніхто від влади не намагається зробити виключення та домовитися про інтеграцію", – розповідає експерт.

Він додає, що міська електричка не користується великим попитом серед киян, бо до станцій електрички ще потрібно якось дійти пішки чи на чомусь доїхати. Хоча, з іншого боку – це єдиний транспорт, який працює у Києві під час повітряної тривоги і їздить чітко за графіком, що просто недосяжно для міського транспорту, який стоїть у корках або ламається посеред дороги.

Підвищення на користь приватних маршруток

Олександр Гречко зауважує, що раніше рішення про підвищення тарифів на проїзд ухвалювалося, грубо кажучи, під приватних перевізників. Тобто після зростання тарифу в комунальних автобусах, метро та трамваях, одразу ж дорожчав проїзд у в приватних маршрутках.

Зараз приватні маршрутки возять пасажирів в основному по 15 гривень за одну поїздку. А у міському транспорті вартість поїздки 8 гривень, або 6,5 грн якщо купувати одразу 50 поїздок. Для людей, які під час війни рахують кожну копійку, вартість більша у два рази, тому деякі пасажири згодні зачекати півгодини комунальний автобус – він рідше ходить, але в салоні більш місця.

"Приватним перевізникам вигідно, якщо місто збільшить тарифи на проїзд в комунальному транспорті навіть до 20 гривень. Адже вже за місяць вони теж піднімуть свої тарифи до 20 гривень. Маршрутки будуть більш активно працювати на лініях і підбирати пасажирів, а комунальному транспорту залишаться лише пільговики. І в мінусі, хоч і з новими тарифами, залишиться знову комунальний транспорт, а приватні перевізники будуть заробляти готівку. У масштабах Києва від росту тарифу по 5 гривень з кожного пасажира, це десятки мільйонів гривень необлікованої готівки, яка буде потрапляти у потрібні руки. Саме тому у підвищені тарифів зацікавлені приватні перевізники", – пояснює Олександр Гречко.

Помріємо про якість перевезень

Експерт додає, що останній раз тарифи на проїзд в приватних маршрутках збільшували у травні 2022 року. За цей час громадський транспорт продовжував живитися на державних дотаціях, а досягнута маржа у приватних перевізників значно впала у порівнянні з 2022 роком.

"Звісно, що за цей час подорожчало пальне і, можливо, водіям вже потрібно більше платити. Але підвищення цін на проїзд ніяк не позначилося на якості перевезень пасажирів. Скажу більше, якість перевезень жодного разу не покращилася після підвищення тарифів у Києві, – ні в комунальному, ні в приватному транспорті. Комунальний – традиційно деградує і возить пільговиків, а приватні перевізники продовжують знімати маржу, здійснюючи перевезення пасажирів в іржавих та старих маршрутках", – підсумовує Олександр Гречко.

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ТСН.ua поцікавився у КМДА, чи розглядає місто можливість підвищення вартості проїзду у міському транспорті у 2025 році?

У відповіді на запит нас запевнили, що питання підвищення тарифів на проїзд навіть не обговорюється. Останній раз тарифи на проїзд у транспорті Києва змінювали в 2020 році.

"Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київради від 05 березня 2020 року № 399 "Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху" встановлено діючі тарифи на перевезення пасажирів. Станом на сьогодні питання підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва не розглядається", – повідомив у відповіді на запит ТСН.ua Роман Лелюк, заступник директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У департаменті додають, що відповідно до фінансової звітності КП "Київський метрополітен" за 9 місяців 2024 року собівартість перевезення одного пасажира складає 36,90 грн.

За інформацією КП "Київпастранс" собівартість перевезення 1 пасажира наземним міським пасажирським авто- та електротранспортом становить 26,22 грн.

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