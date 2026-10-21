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Метро у Києві зупинилося на 20 хвилин: що сталося на зеленій гілці
На станції метро «Кловська» дитина потрапила під потяг, що прибував на перон.
Стали відомі подробиці інциденту, який стався сьогодні вдень у київському метро на зеленій гілці: на станції «Кловська» пасажирка впала на колії, коли прибував поїзд.
У КМДА повідомили, що близько 14:50 на станції «Кловська» пасажирка впала на колії. На станцію оперативно прибула швидка та госпіталізувала дівчину. Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.
У поліції Київського метрополітену розповіли деталі надзвичайної події, яка лише дивом не стала трагічною.
«На станції «Кловська» під потяг стрибнула 15-річна дівчинка. Зробила вона це сама, безпосередньо коли потяг прибував на станцію. Під час падіння потрапила між колії. Попередньо без травм, але точну інформацію знають медики», — розповіли ТСН.ua у поліції Київського метрополітену.
Там додають, що наразі причини такого вчинку дитини невідомі, їх встановлюватимуть.
Поки тривала рятувальна операція, рух поїздів на зеленій лінії було зупинено на 20 хвилин.