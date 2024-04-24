Метро в Києві тріщить по швах: що робити з водою на стінах і до чого тут тотальна забудова ТЦ

Скандали навколо метрополітену в Києві не вщухають. Після виникнення аварійної ситуації в тунелі біля станції "Деміївська" одразу шість станцій на синій гілці опинилися відрізаними від міста – до кінця літа мешканці Теремків будуть без метро.

Тим часом експерти заявляють про проблеми на інших станціях синьої гілки, підкреслюючи, що є реальна загроза їх закриття на ремонт.

Новий скандал з синьою гілкою метро

В епіцентрі уваги опинилися станції "Почайна", "Тараса Шевченка" та "Поштова площа". Невідоме джерело у КМДА повідомило про можливе їх закриття на ремонт найближчим часом, що викликало бурю емоцій у соціальних мережах. Звісно, що така новина дуже "потішила" мешканців, які користуються цими станціями.

Тему обговорювали декілька днів, поки у КМДА нарешті заявили, що жодних змін у роботі станцій "Почайна" та "Тараса Шевченка" поки не планують, а капітальний ремонт тунелів між станціями, який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів.

В столичній мерії розповідають, що станції метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю. Але остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи.

"Київський метрополітен" завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро", - додають у КМДА.

Чому бояться закриття станцій метро?

Експерти зазначають, що – диму без вогню не буває. Тобто насправді проблеми на синій гілці є, точніше вони є на усіх трьох лініях підземки. А заяви від столичної влади – це лише намагання тимчасово заспокоїти киян.

"Всі ці заяви, які надходять від КМДА – це не про метро, а про політику. Бо будь-яке закриття навіть однієї станції метро для столичної влади – втрата політичного електорату. А для пасажирів – справжнє лихо. Тому для того, щоб переконати киян, що у Києві з метрополітеном все гаразд, є один єдиний спосіб, як на мене, це проведення комплексного технічного огляду станцій метро та тунелів між ними. І оприлюднення цієї інформації для широкого загалу", - зазначає ТСН.ua Олег Попенко, експерт з питань інфраструктури.

Врешті, якщо у тунелях дійсно є просідання, то ліквідувати його без зупинки руху поїздів – складно. Звісно, що роботи можна виконувати ночами, коли метро не працює, але це займе більше часу та ресурсів Ще один варіант – організація "човникового руху" поїздів. Але у цьому випадку рух поїздів по лінії буде обірваним, як зараз на станції "Деміївська".

Просідання грунту над тунелем метро станції "Деміївська"

Що потрібно знати пасажирам?

Олег Попенко додає, що проблемних ділянок у метро багато, але чомусь їх технічні обстеження не проводяться.

"Пасажирам потрібні відповіді на їх запитання. Тому саме технічне обстеження станцій та тунелів метро одразу покаже – є проблеми чи їх немає. Натомісць у КМДА нам кажуть: "у метро все в порядку, ми нічого закривати не будемо". Але, я гадаю, що відбувається саме приховування фактів реального стану і тунелів, і станцій. Бо ми бачимо, що робиться на станціях, як тече вода по стінах, з якою швидкістю поїзд рухається по тунелю. Тому, особисто для мене, ситуація виглядає так, що київська влада не хоче до кінця розкривати інформацію про реальний стан справ у метро", - розповідає Олег Попенко.

Найпроблемніша станція метро

Експерт каже, що найпроблемнішою на синій гілці метро є ситуація зі станцією "Героїв Дніпра".

"Найбільша проблема зараз на станції "Героїв Дніпра", де прямо над нею побудовано величезний торговий центр. Подібне заборонено всіма існуючими будівельними нормами. І це, я гадаю, найпроблемніша станція у столичному метро, неприємностей там слід очікувати вже найближчим часом. Всі порушення на видноті, а ще й при будівництві було пошкоджено саму станцію – пробито буром стелю у місці, де курсують потяги", - зазначає експерт.

Будівництво ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра" / Фото: Відеопробки

Лихо від безконтрольної забудови

Олег Попенко додає, якщо казати про станції "Почайну", "Тараса Шевченка", "Деміївську", то біля них та над тунелями стільки всього набудували за останні роки, що це лише диво, що ми не отримали величезних проблем ще декілька років тому, і лише зараз вода почала заливати тунелі на синій гілці.

"Для того, щоб перевірити реальний технічний стан тунелів, потрібно мати елементарний допуск до них. Але ж явні порушення ми бачимо власними очами на поверхні біля станцій та над тунелями, і для цього не потрібно лізти під землю. Проблема в тому, що технічне обслуговування станцій метро не проводилося належним чином. Інакше б не виникла проблема на "Деміївській", якби кожного року своєчасно проводилося технічне обслуговування тунелів. Але цього просто не робили. Тому ми маємо вимагати від КМДА прозорої інформації щодо стану київського метрополітену", - запевняє Олег Попенко.

Ремонт станцій метро та тунелів у Києві / колаж ТСН.ua

На що потратять гроші?

Своєю чергою у мерії кажуть, що розробляють відповідний проєкт капітального ремонту, який має пройти державну експертизу. Правда, не зазначають скільки на це потратять коштів.

"Тут ще важливо розуміти, що це за проєкт, чого саме він стосується: проєкт капітального ремонту тунелів чи станцій? Бо ж половина станцій столичного метро протікають і вода там тече по стінах. Навіть не під час сильного дощу, а просто так протікає. Тому мені хотілося б знати, чого саме стосується цей "капітальний ремонт" і для чого він потрібен. Щоб просто витратити бюджетні кошти? На жаль, нам цього ніхто не каже", - зауважує Олег Попенко.

Щоб потрапити до метро "Позняки", киянам портібно пройти цей "лабіринт" / фото ТСН.ua

Відмовитися від радянщини

На думку експерта, Київський метрополітен живе за старими радянськими правилами, хоча навколо увесь світ вже давно змінився.

"Замість того аби людям усе пояснити, в метро нам чомусь кажуть, що у разі потреби: "завчасно інформуватимуть про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро". Так нам кажуть, бо метро живе за старими радянськими принципами – поки хтось не загине на виробництві, його не зупинять незалежно від кількості порушень. В радянські часи новий міст теж не будували, поки старий не розвалиться – їздили до останнього. З метро у нас, на жаль, схожа ситуація", - підсумовує експерт.

Раніше ТСН.ua розповідав, що станції метро в Києві замуровують ТЦ: хто дає дозволи і чи є загроза, як на Теремках

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