Метро за 44 гривні: хто і навіщо зчинив галас щодо підвищення тарифів на проїзд у Києві

У столиці знову заговорили про потребу перегляду тарифів на трансопрт: чи зростуть ціни і коли

Реклама

В Києві спалахнув скандал, пов’язаний з планами влади підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. У Мережі дивним чином «сплив» документ від Департаменту фінансів КМДА про гостру необхідність розглянути питання коригування чинних тарифів.

Тарифи на проїзд не мінялися у Києві вже декілька років. Останнє здорожчання було 2018-го — від 5 до 8 гривень за поїздку.

Метро за 44, а трамвай за 22 гривні

Зараз вартість проїзду у Києві (метро, трамвай, тролейбус, фунікулер) становить 8 гривень, а якщо пасажир купує 50 поїздок, то платить 6,50 грн за кожну поїздку.

Реклама

Рік тому ТСН.ua повідомляв, що за підрахунком столичних чиновників реальна вартість проїзду у столичному транспорті становить 30 гривень за поїздку.

У Департаменті транспортної інфраструктури заявляли, що собівартість перевезень одного пасажира наприкінці 2024 року в метрополітені становила 36,90 грн, а в наземному транспорті — 26, 22 грн.

Експерти розтлумачують, що ці цифри щодо собівартості, які ніколи не будуть встановлюватися на такому рівні. Тому місто й встановлює менші тарифи, а решту дотує з бюджету.

За цей час розцінки для метро змінилися у бік збільшення, бо здорожчала електрика, а от собівартість поїздок від «Київпастрансу» навіть зменшилася.

Реклама

У документі, який шириться Мережею, зазначається, що витрати на перевезення одного пасажира на 2026 рік становлять для метро 44, 68 грн, а для наземного транспорту «Київпастрансу» — 22,62 грн.

Але офіційно у КМДА не називають жодних цифр, хоча ТСН.ua звернувся із запитом до міської влади за роз’ясненнями.

Нам подякували за звернення і повідомили, що вже є офіційна заява мера щодо чуток про підвищення вартості тарифів.

Що сказав мер

Віталій Кличко повідомив, що громадський транспорт в Києві є дотаційним. Мовляв, у багатьох містах України проїзд вже здорожчав, а столиця зараз шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд.

Реклама

«Різниця в чинному тарифі і економічно обґрунтованому — 11 млрд на рік. Це — кошти з бюджету Києва. А в умовах, коли у столиці забрали 8 млрд (на Укрзалізницю!), на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме», — повідомив мер Києва.

За його словами, саме тому Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів, а також перевезення пільговиків безкоштовно — це ще мільярд з бюджету міста.

«Ці кошти нам не компенсує держава, хоча повинна. Наразі ми робимо все, щоб підтримати людей в складній соціальній ситуації. Центральна ж влада зробила все, аби забрати в міста можливість утримувати тариф на проїзд в громадському транспорті. А ми тепер шукаємо можливості, щоб виправити створену ситуацію і зберегти чинні тарифи», — заявив мер Києва.

Та запевнив, що до кінця війни підвищення цін на проїзд у міському транспорті не розглядатимуть.

Реклама

Після заяви мера у багатьох киян склалася думка, що їх вчергове перевірили, м’яко кажучи, на витримку. Адже так вже бувало, що чиновники «випускали» з кабінетів на Хрещатику інформацію про плани щодо підвищення вартості проїзду та спостерігали за реакцією людей. Якщо реагували кволо — вартість піднімали.

Експерт: «Це пил в очі»

Експерти з транспорту погоджуються з тезою, що диму без вогню не буває.

«Кейс із тарифами за проїзд нагадує запуск диму або пилу в очі киян, бо все це схоже на політичні спекуляції, а не на наміри реально переглянути тарифи на проїзд у Києві», — розповідає ТСН.ua Олександр Гречко, експерт з транспорту та співзасновник ГО «Пасажири Києва».

За його словами, мерія сама створила привід, щоб це почали обговорювати, а тепер «героїчно» виходить і нібито гасить «пожежу», заявляючи, що тарифи на проїзд до завершення війни піднімати не будуть.

Реклама

Олександр Гречко зауважує, що в усьому цьому інформаційному шумі столичні чиновники використовують тезу, що з бюджету Києва вилучили 8 мільярдів гривень до держбюджету.

«Мовляв, це є підставою, щоб переглянути тарифи. Але якихось не політичних, а обґрунтованих розрахунків для цього не надають. Окрім звернення Департаменту фінансів до мера, яке «випадково» потрапило до ЗМІ», — додає Олександр Гречко.

Мільярди гривень і гра на настроях киян

Експерт нагадує, що торік місто закінчило рік з профіцитом бюджету — 14 мільярдів гривень не було використано. А зараз мер скаржиться на відбирання у міста 8 мільярдів і обіцяє шукати кошти, аби не піднімати вартість проїзду до кінця війни.

«Насправді, змінювати тарифи на проїзд у Києві треба давно — переглядати вартість разового квитка, проїзних, а також впроваджувати квиток на 60 та 90 хвилин. Але наразі конструктивних обговорень щодо цього немає. Тому мені здається, що ця «тарифна історія» — лише намір використати тему тарифів для якихось політичних баталій. Пограти на настроях киян», — каже Гречко.

Реклама

Він підсумовує, що те, що тарифи треба піднімати, обговорюється від 2020 року, але ніхто не заважав Києву підняти вартість проїзду торік, як це зробили багато українських міст.