Метро зупинилося, таксі стало "золотим", а каналізація дала збій: що відбувалося в Києві після атаки РФ

Київ

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Ввечері 8 жовтня Київ занурився у справжній хаос. Через російську атаку у столиці виникли серйозні проблеми з комунікаціями: зникло світло, почалися перебої з водою, зупинився громадський транспорт і виникли величезні затори.

ТСН зібрав усі подробиці про ситуацію в Києві станом на цей час.

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Відключення світла в Києві: що відомо про стан енергосистеми

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, через новий ворожий обстріл пошкоджено частину обладнання, яке живить столицю. Внаслідок цього в кількох районах Києва масово зникло світло. Енергетики вже підключають знеструмлені будинки, але на це знадобиться час.

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У Міненерго також закликали стежити за новинами лише на офіційних сторінках, де інформацію подають виважено та без зайвих подробиць. Киян просять довіряти тільки перевіреним джерелам і не викладати фото чи відео, які можуть допомогти ворогові.

Перебої з водопостачанням і зниження тиску в районах Києва

Також у столиці 8 жовтня виникли проблеми з водою. Про них повідомили у КМВА та ПрАТ «АК „Київводоканал“.

Через відключення світла на деяких водокачках у Києві впав тиск води. Проблеми з водопостачанням зафіксували у п’яти районах на правому березі:

Святошинському

Солом’янському

Шевченківському

Голосіївському

Печерському

У деяких будинках воду можуть тимчасово вимкнути повністю. Міські службі запевняють, що фахівці «Київводоканалу» роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Киянам також нагадують, що питну воду можна набрати в бюветах.

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Критична ситуація з каналізацією у Борщагівській громаді — що відомо

Через відключення світла на об’єктах «Київводоканалу» столиця тимчасово не приймала стічні води, зокрема і з Борщагівської громади. Про ситуацію в сусідній громаді повідомив в. о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

Згодом він зазначив, що фахівці повернули світло на каналізаційні насосні станції Києва, і «Київводоканал» знову запрацював у звичному режимі.

«У зв’язку з цим водопостачання у Борщагівській громаді поступово відновлюється. Для стабілізації тиску в системі може знадобитися певний час, тому вода в різних частинах громади може з’являтися неодночасно», — повідомив Олександр Медвідь.

У Києві не працювало метро — що відомо

У Києві ввечері 8 жовтня виникли тимчасові проблеми в роботі метро. Через збій із зовнішньою електроенергією в підземці повністю зупиняли рух поїздів та ескалатори, про що повідомили у КП «Київський метрополітен».

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Відключення світла в метро / © соцмережі

У соцмережах кияни масово писали про зупинку червоної, синьої та зеленої ліній. Пізніше в підземці заявили, що рух потягів відновили на всіх гілках, втім, вони курсують зі збільшеними інтервалами:

«червона» лінія — 10 хвилин;

«синя» лінія — 5 хвилин;

«зелена» лінія — 10 хвилин.

Відключення світла в метро Києва / © соцмережі

Колапс з наземним транспортом у Києві

У КМДА зазначили, що через відсутність світла частина наземного транспорту тимчасово не ходить. Замість швидкісного трамвая на Борщагівку планують пустити автобуси. Про відновлення руху влада повідомить додатково.

Водночас як повідомили «Новини Еспресо.TV», ввечері на зупинках утворюються масштабні черги на громадський транспорт через тимчасові зупинки метро та затримки електротранспорту.

Черги на громадський транспорт / © Еспресо TV

Космічні ціни на таксі в Києві

Як повідомляє «РБК-Україна», через зупинку метро та затримки трамваїв і тролейбусів кияни масово почали викликати таксі. Через величезний попит ціни на поїздки ввечері стрімко злетіли. Як результат, вартість поїздок популярними маршрутами зросла в кілька разів:

Від Майдану Незалежності до Осокорків: тариф «Стандарт» сягав 1 101 грн, «Комфорт» — 1 249 грн, «Бізнес» — 1 362 грн.

Від Майдану Незалежності до Оболоні: «Стандарт» коштував 876 грн, «Комфорт» — 984 грн, «Бізнес» — 1 088 грн.

Ціни на таксі в Києві / © РБК

Відключення світла у Верховній Раді

У будівлях комітетів Верховної Ради, зокрема на вулиці Липській у Комітеті з питань енергетики та Комітеті з питань податкової політики, також зникло світло. Про таку ситуацію в урядовому кварталі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Враховуючи, що будівля комітетів була колись частиною готелю, ці довгі темні коридори трохи нагадують Silent Hill…. особливо з ліхтариком», — прокоментував нардеп.

Відключення світла застали кияни у театрі Франка та біля «Жовтня»

Як повідомлялося у міських пабліках, відключення світла застало зненацька відвідувачів Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Під час вистави в залі раптово згасло світло, після чого глядачі та актори почали разом співати українські пісні в суцільній темряві.

Дата публікації 21:03, 08.10.26 Кількість переглядів 70 У Києві під час вистави зникло світло: глядачі та актори співали в темряві

Водночас за інформацією «Еспресо TV», біля кінотеатру «Жовтень» після відключення електроенергії діти продовжували гратися на дитячому майданчику в повній темряві, адаптуючись до нових реалій столичного життя.

Відключення світла в Києві / © Еспресо TV

Новини Києва — останні події

Нагадаємо, на Софіївській Борщагівці під Києвом ворожий дрон влучив у приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

Раніше в Києві та області розпочалися екстрені відключення електроенергії за розпорядженням «Укренерго». Звичні графіки відключень світла наразі не діють.

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