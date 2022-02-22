"Ми будемо діяти разом": Байден запевнив, що США готові йти далі у протистоянні російській агресії

США разом з міжнародними партнерами будуть відповідати на агресію Росії щодо України.
Очільник Кремля Володимир Путін визнав "незалежними" тимчасово окуповані райони Луганської та Донецької областей. Путін вважає, що у нього є право оголошувати нові країни. Це потужне порушення міжнародного права і потрібно чітко відповідати з нашими міжнародними партнерами.
Про це президент США Джо Байден сказав у своєму зверненні у вівторок, 22 лютого.
"Ми готувалися з нашими союзниками по НАТО, щоб підготувати цю відповідь. Ми місяцями говоримо, що ми будемо діяти разом, якщо Росія буде робити рухи проти України, і тут немає сумнівів", - зазначив він.
Також він вважає, що Путін таким рішенням готує "підґрунтя для захоплення нових територій України".
Крім того США продовжать надавати Україні оборонну допомогу та можуть розмістити свої війська у Литві, Латвії та Естонії.
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