"Ми будемо діяти разом": Байден запевнив, що США готові йти далі у протистоянні російській агресії

"Ми будемо діяти разом": Байден запевнив, що США готові йти далі у протистоянні російській агресії

США разом з міжнародними партнерами будуть відповідати на агресію Росії щодо України.

Очільник Кремля Володимир Путін визнав "незалежними" тимчасово окуповані райони Луганської та Донецької областей. Путін вважає, що у нього є право оголошувати нові країни. Це потужне порушення міжнародного права і потрібно чітко відповідати з нашими міжнародними партнерами.

Про це президент США Джо Байден сказав у своєму зверненні у вівторок, 22 лютого.

"Ми готувалися з нашими союзниками по НАТО, щоб підготувати цю відповідь. Ми місяцями говоримо, що ми будемо діяти разом, якщо Росія буде робити рухи проти України, і тут немає сумнівів", - зазначив він.

Також він вважає, що Путін таким рішенням готує "підґрунтя для захоплення нових територій України".

Крім того США продовжать надавати Україні оборонну допомогу та можуть розмістити свої війська у Литві, Латвії та Естонії.

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