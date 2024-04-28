“Ми будемо ще дуже довго воювати!”: боєць “Азову” відповів, коли закінчиться війна в Україні

Ми будемо ще дуже довго воювати тому що епоха війн вже почалася. І вона почалася давно. Наша країна воює століттями за свою незалежність, за свою свободу, за свою національність.

Про це боєць 12-ї бригади НГУ “Азов” на позивний “Ніко” розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA.

“Ми і будемо продовжувати боротися. Якщо цей конфлікт трошки заморозять, це все ненадовго. Вони знову ж таки наберуться сил, озброєння і буде знову вторгнення. Ми всі чуємо, які в них там плани: Польща, Німеччина, Франція. Вони через нас пройти не можуть. І то ми дивом тримаємося, бо більшість мотивована в цьому і в більшості ще є сили. Я думаю, що це все ще надовго затягнеться, ця війна”, — каже військовий.

За його словами, українцям треба розуміти, що наступному поколінню теж доведеться воювати.

“І треба готуватися, як тільки є час, треба готуватися до цього всього. Треба підвищити рівень тактичної медицини, тактики вогневої підготовки”, — каже “Ніко”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ЕПОХА ВІЙН ПОЧАЛАСЯ! Наступному поколінню теж доведеться воювати! Відверте інтерв’ю бійця “Азову”.

Читайте також: