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"Ми чули, як вмирала жінка": очевидиця розповіла моторошні подробиці про удар "Шахеда" під Києвом

"Ми чули, як вмирала жінка": очевидиця розповіла моторошні подробиці про удар "Шахеда" під Києвом

Місцева жителька розповіла про нічну атаку росіян

Російська окупаційна армія вдарила дроном по житловому будинку на Київщині. На місці трагедії знайшли тіло людини.

Російські окупанти атакували передмістя Києва. "Шахед" влучив по житловому будинку. На місці трагедії загинула людина. За свідченнями сусідів, у будинку жила подружня пара. Тож іще одну людину шукають під завалами. Разом із тим, у Київській обласній військовій адміністрації повідомляють, що в цьому ж районі через ворожу атаку постраждала дівчина 19 років. Із пораненням голови її шпиталізували.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Інна Боднар. 

"Пошукові роботи тривають. На місці влучання ворожого "Шахеда" працюють рятувальники та поліція. Також тут є комунальні служби, проте їх не допускають. Свідки обстрілу кажуть, що ворожий дрон влетів просто у спальню і там вибухнув. Мешканці кажуть, що чули, як наближається дрон", - каже Інна Боднар. 

На місці удару працюють рятувальники / ©
На місці удару працюють рятувальники

Після влучання по житловому будинку люди кинулись рятувати потерпілих, проте будівля швидко спалахнула. 

"Я одне хочу сказати - росіяни, будьте ви прокляті до сьомого покоління. Ми чули, як жінка вмирала, як вона кричала. І це було найстрашніше", - каже місцева жителька. 

Житловий будинок згорів після влучання дрона / ©
Житловий будинок згорів після влучання дрона

На місце удару жителі Київщини приносять живі квіти. Сусіди кажуть, що тут мешкала подружня пара. Поки знайшли лише тіло однієї людини. Рятувальники продовжують шукати ще потерпілих. 

Місце російського обстрілу / ©
Місце російського обстрілу

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСТРЕНО З КИЇВЩИНИ! ШАХЕД УБИВ подружжя ХІРУРГА Й ТЕЛЕВІЗІЙНИЦІ Опізнати Т*ЛА НЕМОЖЛИВО...

Нагадаємо, інформацією столичних пабліків, приліт стався у приватному секторі села Крюківщина, що в передмісті Києва.

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