"Ми дуже сильно просідаємо, і Росія цим користується": Жданов — про плани Путіна захопити Київ

Сполучені Штати Америки перекрили військову та фінансову допомогу Україні на відсіч російській агресії цього року. Як наслідок — українська армія потрохи здає позиції. А у світі заговорили про загрозу перемоги диктатора Володимира Путіна.

Наскільки ці гроші критичні для України, чого очікувати на фронті найближчим часом, чи існує загроза нового наступу на Київ та яким може бути найгірший сценарій розвитку подій зараз, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Путін хоче захопити Київ

Якщо Путін захопить Київ, це стане для американського лідерства на світовій арені більшою катастрофою, ніж війна у В'єтнамі, заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

За словами Джонсона, він “молиться”, щоб республіканці в Конгресі припинили блокаду фінансування України на суму близько 60 мільярдів доларів.

“Ситуація похмура, і затримка жахлива”, — сказав Джонсон.

Він попередив, що кінцевою метою Путіна є захоплення Києва, тому що він хоче взяти під контроль усю країну.

“Якщо це станеться, я думаю, це буде абсолютною катастрофою для Заходу, катастрофою для Америки і для будь-якої концепції американського лідерства”, — додав він.

На його думку, якщо диктатор захопить Київ, “це буде катастрофа гірша за В'єтнам”.

“Тому що це буде НАТО, яке після 75 років успіху вперше зазнало невдачі в європейській війні”, — сказав Джонсон.

Новий наступ на Київ: чи існує реальна загроза

Олег Жданов вважає, що прямої загрози нового наступу російської армії на Київ на сьогоднішній день не існує — ворог наразі не має сил та засобів для цього.

“Наші партнери намагаються пробити блокування допомоги. Всі розуміють, що основна сума може бути виділена Сполученими штатами. Для Європи важко збирати гроші у такій кількості — 60 мільярдів. Всі розуміють, що США — єдина країна, яка може легше і без перешкод виділити гроші, ніж, наприклад, в Європейському союзі погодити аналогічну суму серед 27 країн. Є Угорщина, Австрія, Словаччина і решта, які не проголосують. Тому лунають такі заяви. Намагаються якось зрушити з місця це питання”, — розповів ТСН.ua військовий експерт.

Як затримка допомоги впливає на фронт

Втрата українською армією Авдіївки, за словами Олега Жданова, є одним із результатів цієї затримки. Якби за допомогу, як і планувалося, проголосували на початку вересня, Україна б вже проводила контрнаступальну операцію, а не стримувала повзучий наступ Росії.

“Фактично США для Росії створили вікно можливостей, коли попередня допомога закінчується, а нова ще не надійшла. В цьому і є величезна проблема. Нам не вистачає всього. Ми несемо втрати в бойових броньованих машинах, в артилерії. Їх треба поповнювати, а грошей на це немає. Тому ми дуже сильно просідаємо, і Росія цим користується”, — каже Олег Жданов.

За його словами, ситуація на сьогодні є критичною. Втім наразі не йдеться про обвал фронту і українська армія може стримувати ворога.

“Сьогодні стримування російської армії у нас йде за рахунок втрати територій — ось, що погано. І ми це не можемо зупинити, бо нам не вистачає сил та засобів”, — розповів ТСН.ua військовий експерт.

Що буде з наступом, який влітку планує Росія

Олег Жданов каже, що має сумніви, що російська армія готує якийсь масштабний наступ на Україні влітку. За його словами, угруповання військ, яке сьогодні діє на окупованій території, не здатне на велику операцію.

“Якби Росія була спроможна сьогодні вести таку наступальну операцію, повірте, вони б її вели. Те, що ми спостерігаємо сьогодні на фронті, і є найбільшими можливостями російського угруповання. Так, вони оголосили мобілізацію, сьогодні навіть лунає цифра 400 тисяч, які начебто хочуть мобілізувати. Якщо вони і зможуть відмобілізувати таку кількість війська, то до кінця року”, — вважає військовий експерт.

За його словами, якщо затримка з наданням Україні допомоги буде тривати, Росія може перегрупувати війська і підготувати нове угруповання для початку більш масштабного наступу.

Яким може бути найгірший розвиток подій

Якщо російська армія захопить Київ, світова арена повернеться до часів 1941 — початку 1942 року, каже Олег Жданов.

“Гітлер був гегемоном на європейському континенті, все було підпорядковане йому. Буде теж саме. Путін буде окрилений своїми власними перемогами. Повірте, у військкоматах в Росії будуть стояти черги. Тому що вони перемогли в цій війні. І Путін буде вимагати. Пам’ятаєте його вимоги? НАТО на кордони 1997 року. Східна Європа — це зона впливу Росії. Ось що буде. Знову перерозподіл ринків збуту товарів, все на користь Росії — і по газу, і по нафті та всьому іншому”, — вважає військовий експерт.

За словами Олега Жданова, якщо Захід перестане допомагати Україні, у нас є єдиний варіант — намагатися виторгувати у Росії якомога менш гірші умови капітуляції.

“Тому що власними силами ми не потягнемо нічого. Навіть сьогодні Пєсков заявляє, що Росія не згодна з умовами домовленостей по “Стамбул-1” (березень 2022 року). Тому що геополітична ситуація змінилася і не враховувати її неможливо. Він має на увазі, що слова Путіна про те, що “все йде за планом”, на жаль, відповідають дійсності”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

На його думку, Росію влаштовує повзучий наступ. У Кремлі розуміють: навіть якщо “покладуть” мільйон своїх громадян в Україні — це не буде “больовим порогом” російського суспільства.

“Все одно вони досягнуть своєї мети. Не сьогодні — так завтра, не завтра — так післязавтра. Тому Путін постійно й говорить, що “операція йде за планом”. Найманці іноземні є, вони їм платять дуже гарні гроші. Добровольці є. Сума “підйомних” за те, що він прийшов у військкомат підписувати контракт, у деяких регіонах Росії сягнула мільйон рублів. Вони за цей мільйон готові нас вбивати днями та ночами. А потім йому ще по контракту 250 тисяч щомісяця. От вам мотивація. А у нас закон вийшов такий, що зараз всі будуть ховатися по кутках. Людей ми можемо зібрати що по новому, що по старому закону. Але де брати танки, де брати авіацію?” — каже Олег Жданов.

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