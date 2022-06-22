"Ми готові широко розкрити ці двері": голова Європарламенту про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

"Ми готові широко розкрити ці двері": голова Європарламенту про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Євросоюз готовий відкрити двері Україні та надати нашій державі статус кандидата у члени ЄС.

Про це напередодні саміту в ексклюзивному коментарі ТСН сказала президентка Європарламенту Роберта Мецола.

"Для мене Україна - це Європа. Цей тиждень дуже важливий - коли ми ухвалюємо рішення разом з усією європейською родиною відкрити наші двері українцям, які показали стільки сміливості та відваги, які боряться за ті самі цінності, у які ми віримо. Ми готові широко розкрити ці двері і я не можу дочекатися, щоб обійняти українських братів та сестер разом із нашою родиною", - заявила голова Європарламенту.

Мецола також висловила впевненість, що Україна стане державою-кандидатом у члени ЄС.

"Ми вже побачили, що Україна була настільки швидкою у своїх відповідях - у тому, щоб показати, що їй необхідно стати частиною нашої родини. З тією ж швидкістю, з якою ми не лише запровадили санкції у відповідь на російське брутальне вторгнення, а й приймаємо Україну у якості держави-кандидата. Я впевнена, усі наступні кроки, які залишається зробити, будуть зроблені і ми у цьому допоможемо", - наголосила вона.

Варто зазначити, що тепер лідери європейських країн мають ухвалити остаточне рішення щодо надання нашій країні статусу кандидата до Європейського Союзу на саміті 23 – 24 червня.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС.

17 червня Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн у той день заявила, що в Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

"Українці готові вмирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоби вони жили з нами європейською мрією", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас разом з Україною Єврокомісія також рекомендувала надати і Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна буде проводити реформи. Грузія ж рекомендацію не отримала.

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