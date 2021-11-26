"Ми говоримо про чортзна-що": Мосейчук вичитала Бутусова за "тренд "мені соромно"

"Ми говоримо про чортзна-що": Мосейчук вичитала Бутусова за "тренд "мені соромно"

Ведуча втрутилася у пересварку між журналістом і президентом.

Телеведуча "1+1" Наталія Мосейчук вичитала головного редактора "Цензор.НЕТ", журналіста Юрія Бутусова, у якого виникла суперечка з президентом Володимиром Зеленським.

Пересварка між журналістом і главою держави виникла під час пресконференції президента 26 листопада.

Телеведуча перепросила президента за "маленьку дискусію" і звернулася до Бутусова.

"Юра (Бутусов - Ред.), я не можу підтримати цей тренд "мені соромно", і цей квест. Коли лідери громадських думок починають говорити "мені соромно" в обличчя президенту. Тому що мені соромно за все, що відбувається зараз. Я бачила виступи Тоні Блера, прем'єр-міністра Британії, я бачила виступи Альберта Гора, вони говорили про екологію і про освіту. А ми говоримо про чортзна-що, розумієте. І мусимо жити в цій прекрасній і нещасній країні, а я хочу жити в іншій. Я не хочу, щоб президент цієї країни продовжував риторику "стадіон так стадіон". Я не хочу цієї боротьби з Порошенком. Вона обридла всім, Юр. Країна валиться", - заявила вона.

"Я не можу підтримати цей тренд "мені соромно": Мосейчук вичитала Бутусову на пресконференції Зеленського

Своєю чергою, президент попросив Бутусова "припинити риторику". "Ви зараз говорите з президентом України. Припиніть, будь ласка, цю риторику. Ви розмовляєте з президентом України - народом обраним, законно обраним. Ви зараз не на площі за гроші з плакатом. Вас запросили за цей стіл як лідера думки - про що сказала Наталя (Мосейчук - Ред.). Ви запитали - я відповів", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, під час пресконференції президент наголосив, що Бутусов неодноразово "зливав" внутрішню українську інформацію. Глава держави заявив, що Бутусов — це перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрона по збройних формуваннях на Донбасі. Внаслідок цього міжнародна спільнота почала вимагати пояснень від України.

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