Ми і всі союзники будемо разом із Україною стільки, скільки це буде необхідно - Байден

Ми і всі союзники будемо разом із Україною стільки, скільки це буде необхідно - Байден

Через вторгнення очільника Кремля Володимира Путіна до України Росія має масштабні негативні наслідки, передусім, для себе.

Зокрема, Росія вперше за понад 100 років має дефолт із зовнішніх зобов’язань. Також є проблеми з озброєнням та видобутком нафти.

Про це 30 червня сказав Джо Байден на заключній пресконференції саміту НАТО в Мадриді, повідомляє спеціальний кореспондент ТСН.ua в Мадриді

"Погляньте на вплив війни проти України на Росію. Вони мають дефолт із зовнішніх зобов’язань вперше за понад 100 років. Вони втратили 15 років здобутків із точки зору їхньої економіки. Вони зараз в ситуації, коли мають проблеми через мою позицію щодо того, що може експортуватися в Росію в плані технологій. У них навіть проблеми з видобутком нафти, бо вони не мають відповідних технологій. Для цього їм треба американські технології. Також вони у скрутній ситуації з їхнім озброєнням. Тому вони платять дуже і дуже велику ціну за це", - сказав американський лідер.

Байден абсолютно впевнений у перемозі України. Та наголосив, що США та всі союзники будуть разом із Україною "стільки, скільки це буде необхідно".

"І сьогодні острів Зміїний взятий Україною. Тому ми і всі союзники будемо разом із Україною стільки, скільки це буде необхідно. І подумайте ще над цим: Україна вже завдала Росії сильного удару. Росія вже втратила свій міжнародний статус. Росія зараз у такому становищі, коли весь світ каже: Почекайте хвилинку, ви намагалися взяти Київ і програли; ви намагалися взяти весь Донбас - і не зробили цього досі. Я не знаю, як все це закінчиться. Але це не закінчиться поразкою України", - наголосив президент США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден анонсування надання Україні нової військової допомоги на суму 800 млн доларів. У цей пакет допомоги ввійдуть сучасні системи ППО, HIMARS та боєприпаси до них.

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