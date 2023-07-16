"Ми кричали до нього: "Стій!": троє хоробрих школярів затримати рецидивіста на Хмельниччині (відео)

У місті Шепетівка, що на Хмельниччині, троє школярів йшли грати у футбол, а впіймали злочинця-рецидивіста. Злодій викрав з магазину телефон за 34 тисячі гривень. Продавчиня кинулася кликати на допомогу і серед людної вулиці відгукнулися лише троє підлітків.

Детально про трьох хоробрих школярів – у сюжеті ТСН.

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Завдяки їхнім діям, кажуть правоохоронці, крадія оперативно затримали. З’ясувалося, що той уже понад 20 років відсидів за низку злочинів. Герої – Ярослав Карась, 13 років. Ілля Герасимчук, 11 років. Сергій, 15 років. Усе сталося у місті Шепетівка. Хлопці йшли на стадіон грати у футбол.

"Ми почули сигналізацію. Почали дивись і побачили, що дядько біжить до своєї машини", - пригадує Ярослав.

Втім, за мить побачили жінку, яка кликала серед людної вулиці на допомогу. Невідомий в магазині вкрав гаджет за декілька тисяч гривень. Він вирвав його та втік.

"Тьотя почала кричати, що телефон викрали. Ми зреагували на дядька, який біг в ту ліву сторону і побігли за ним. Ми говорили стій, зараз поліція приїде до тебе", - хоробро говорить Ілля, а третій підліток Сергій пригадав, що за кількасотметрів його догнали і затримали його, та він виривався і втік все одно.

Йшли грати у футбол - а упіймали злочинця

Однак хлопці не розгубилися. Намагалися отримати поміч від дорослих. Сергій попросив у старших чоловіків біля басейну потримати його, бо він вкрав в магазині телефон, але дорослі не повірили дітям, посміялися та пішли повз.

Коли зловмисник побачив, що від нього школярі не відстають, викинув вкрадений телефон. Тоді хлопці бігом його забрали і навіть встигли сфотографувати злочинця. Саме тоді під’їхала поліція. Ілля розповів, що показав правоохоронцям зроблене фото, а згодом злодія оперативно затримали завдяки кмітливим діям підлітків.

"Це 42-річний житель міста Шепетівка, має чимало судимостей, був засуджений за різні злочини у тому числі і тяжкі злочини, більше 20 років він провів в місцях позбавлення волі", - розповіла речниця шепетівського райуправління поліці Інна Чаховська.

Продавець-консультант додала, що одразу їм купила шоколадки, а компанія відправила вже подарунки.

Сміливість підлітків відмічають і містяни, а ось батьки дуже злякалися за своїх дітей, коли дізналися історію, але синами пишаються.

Поліція за допомогу запросили їх до районного управління поліції, де і відзначили. Після цієї ж історії дехто з друзів уже навіть визначився з майбутньою професією, розповіли у поліції.

"Юнаків ми чекаємо до нас в органи внутрішніх справ, будемо раді працювати поруч", - сказав в.о. керівника шепетівського райуправління поліції Володимир Рой.

Зловмиснику уже оголосили підозру і суд взяв його під варту. Йому загрожує новий строк – ще 10 років за гратами. Покарання суворе, бо вчинив злочин під час воєнного стану.

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