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"Ми маємо бути готові до тривалої війни": Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги

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"Ми маємо бути готові до тривалої війни": Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги

Фото: Associated Press

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що світ має бути готовим до тривалої війни в Україні, яка бореться за цінності альянсу.

Для цього необхідно підтримати Україну на полі бою за допомогою різних видів летальної та нелетальної допомоги.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

"Ми маємо бути готові до тривалої війни. І це був ясний месседж до усіх в кімнаті від президента Зеленського, і ми відповіли: "так, ми готові". Тому що там битва за незалежність, але й також за цінності, які важливі для НАТО, фундаментальні для НАТО - суверенітет і територіальна цілісність кожної нації, а, отже, для нашої безпеки", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що сьогодні альянс зосереджений на підтримці України, адже "найбільша війна буде за столом переговорів", тому важливо, щоб Україна змогла досягти угоди на своїх умовах.

"І тому ми знаємо, що існує дуже тісний зв’язок між тим, що вони (українці - ред.) можуть досягти за столом переговорів, і силою на полі бою, тому ми зараз зосереджені на тому, щоб підтримати їх на полі бою за допомогою різних видів летальної та нелетальної підтримки. Це і є фокус", - наголосив Столтенберг.

Крім того, у НАТО підкреслили, що двері альянсу продовжують бути відчиненими для України.

"І, звичайно, ми сьогодні продемонстрували, що двері НАТО залишаються відчиненими. І ми також повторюємо рішення, прийняте в Бухаресті, щодо членства України", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, 29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію стати членами Північноатлантичного альянсу та погодилися підписати протоколи про вступ.

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