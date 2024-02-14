“Ми маємо бути напоготові”: Жданов попередив, коли Росія може завдати масованого ракетного удару

Понад 180 “шахедів” Росія випустила по Україні протягом останніх сімох днів: під ударом опинилися Дніпро, Харків, Миколаїв, Одеса та інші міста. Схоже, що ворог готується до масованого ракетного удару, повідомили у Силах оборони.

Коли Росія може вдарити по Україні? Навіщо почала атакувати енергетичну інфраструктуру? Чому Сили протиповітряної оборони збивають цілі над містами та скільки засобів не вистачає, щоб краще їх захистити, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія атакує кожної ночі

За даними командування Повітряних сил Збройних сил України, протягом останніх сімох днів Росія випустила по Україні 183 БПЛА типу “шахед”. 134 із них вдалося знищити.

Олег Жданов каже, що розвідка нашої системи ППО — це невід’ємна частина повітряного нападу Російської Федерації, яка стала системною. Крім того, таким чином ворог виснажує цивільних та тисне на суспільство, щоб примусити владу до переговорів.

“Кожен вечір людина готується до сну і думає — буде ніч спокійна чи ні. А потім сидить півночі чи під ранок в укритті. Або, не дай Боже, може отримати травму чи загинути. Це дратування суспільства з намаганням примусити до переговорів і миру за будь-яку ціну. Бачите, вони жодну ніч не пропускають. Скільки можуть дронів, стільки і випускають по нам, по різним обʼєктам”, — каже Олег Жданов.

Коли РФ може завдати ракетного удару

За словами Олега Жданова, наразі російська армія не має змоги завдавати масованих ракетних ударів по Україні так часто, як їм би хотілося.

“Тут є теж свої труднощі. Або не вистачає кількості ракет, або технічний стан носіїв теж не такий вже гарний, щоб вони могли так часто їх застосовувати”, — розповів військовий експерт.

Однак українці повинні бути готові до того, кожен удар “шахедами” може бути продовжений ракетним ударом, каже Олег Жданов.

“Ніхто не може дати стовідсоткової гарантії, що після “шахедів” не полетять ракети. Хоча це зазвичай не впливає на рішення застосовуючи ракетні удари чи ні. Вони намагаються поєднати: щоб основна маса “шахедів” долітала до цілей, а в цей момент прилітають і ракети. Принаймні так було останні кілька ракетний ударів. У будь-якому випадку треба бути готовими, що після запуску “шахедів”, десь через три-чотири години, можуть бути пуски ракет”, — розповів військовий експерт.

Ворог почав прицільно атакувати міста

У Росії зрозуміли, що поодинокі удари “шахедами” не принесуть їм ніякої користі, каже Олег Жданов. Тому останнім часом прицільно атакують міста великою кількістю БПЛА.

Наприклад, у ніч проти 13 лютого РФ вдарила по Дніпропетровщині близько 20 безпілотниками. Під ударом опинився енергетичний та інфраструктурний об’єкт. Багато мешканців тимчасово залишилися без світла, води та опалення. До цього РФ тероризувала Харків та Одесу.

“У нас чим менше “шахедів” у повітрі, тим легше їх збити. Тому, коли вони запускають, наприклад 17-20 штук, то намагаються їх концентрувати на певному обʼєкті. А коли кількість “шахедів” 40-45, то вони вже розосереджують по всій території України на різні обʼєкти. Окремими групами по 5-10 шахедів. Для нас це суто лотерея. Тому що або треба мати агентуру в Генштабі російському, щоб розуміти, коли й куди буде наступний удар. Або треба бути просто напоготові, що “шахеди” розбредуться по повітряному простору нашої країни або будуть цілеспрямовано атакувати якійсь один обʼєкт", — розповів військовий експерт.

Навіщо Росія почала бити по енергетиці

Олег Жданов вважає, що під час останньої російської атаки по Дніпру енергетичний об’єкт був просто черговою ціллю. Так сталося, що БПЛА долетіли до нього.

“Там був груповий удар “шахедами”. Я думаю, що просто так сталося, що ті "шахеди", які були націлені на енергетичний об’єкт, досягли своєї цілі. Скоріше за все, це була просто чергова ціль під час удару. Решту змогли збити. Ось в цьому і вся відмінність цієї атаки", — каже військовий експерт.

Що потрібно, щоб краще захистити міста від “шахедів”

Олег Жданов каже, що єдиний спосіб посилити захист українських міст від російських “шахедів” — просити засоби ППО у наших партнерів. За його словами, найефективніше з БПЛА борються тактичні засоби близького радіусу дії.

“Наприклад, якщо брати Gepard, то в нього чотири кілометри вправо, чотири кілометри вліво — вісім кілометрів. На 30% треба перекрити його сусіднім Gepard, щоб ефективність була найбільша. Тобто поставити де один. Це буде вже не вісім кілометрів відстань між Gepard, а десь шість. І тепер уявіть собі Одесу, Дніпро чи Київ. Щоб створити суцільне кільце на відстані 10-15 кілометрів від міста, який це радіус? І скільки треба установок, щоб зробити це щільне кільце? Це неймовірна кількість. От в цьому і проблема”, — пояснив військовий експерт.

На сьогодні ми не можемо створити таку кільцеву і глибоко ешелоновану оборону з різних типів засобів навколо наших міст.

“Зараз кількість систем ПВО дозволяє нам вести тільки обʼєктовий захист. Це означає, що Gepard ставлять на обʼєкті. І він намагається збити усе, що летить на нього, в радіусі чотирьох кілометрів. Відповідно уламки продовжують летіти. Так, вони вже збиті з курсу, частково відхилені від розрахункової точки цілі, але вони летять в бік цієї цілі. І тому вони падають або безпосередньо на об’єкт, або поруч із ним. Тому ми змушені збивати саме над містами”, — каже Олег Жданов.

За його словами, в Україні боряться з “шахедами” усім, чим можна. Починаючи від станкових кулеметів — це мобільні групи з прожекторами.

“Закінчуючи, коли критична ситуація і “шахеди” прориваються, то тоді ми застосовуємо навіть такі засоби як IRIS-T або NASAMS. Ми змушені дорогущі ракети витрачати, щоб не допустити влучання в обʼєкти. Якщо вони є. А так, все що летить, все пускаємо”, — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, українські засоби ППО почали збивати менше російських “Шахедів”, якими держава-агресорка атакує об’єкти на території України: аналітики назвали причину.

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