"Ми можемо переламати перебіг цієї історії": як ЗСУ женуть окупантів з півдня України

Сили оборони України протягом двох тижнів узяли під контроль низку населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Збройні сили України повернули під контроль ще один населений пункт на Запоріжжі, в південній оперативній зоні – П'ятихатки. Проте інтенсивні бої тривають вздовж усього напрямк, фактично цілодобово.

Про це розповів кореспондент ТСН Олександр Моторний.



Південна операційна зона палає цілодобово. Від Кам’янського, що на Запоріжжі, й аж до Вугледара на Донеччині. Там, де наші військові вже відтіснили ворога з його передових позицій, без упину працює артилерія окупантів.

"Гучно! Намагаються видавити нас вогняним таким напором. Пінг-понг! Туди-сюди! Туди-сюди! І хто більш влучний, хто більш удачливий", - каже військовослужбовець 137-го ОБМП з позивним Ніксон".

Водночас окупанти з артилерії та авіації щодоби й неодноразово гатять і по прифронтових населених пунктах Запоріжжя та Донеччини.

Так, у районі Малої Токмачки, за Оріховим, що на Запоріжжі – одна з ділянок, де Сили оборони України дуже потужно тиснуть на ворога. Але й окупанти тут чинять просто шалений опір! Не припиняються активні бої на Времівському виступі, південніше Великої Новосілки, і на самому стику Запоріжжя з Донеччиною, на схід та південь від Новодарівки. Дуже заважають просуванню вперед мінні поля й вибухові пастки.

На заході Запоріжжя, перед тимчасово окупованою Василівкою, воїни 128-ї гірсько-штурмової бригади близько тижня тому вибили росіян із села Лобкове. Сьогодні гірські штурмовики сповістили – ще просунулися вперед. Закріпилися й вивісили синьо-жовтий національний прапор у П’ятихатках, трохи на південний схід від Кам’янського.

За словами українських бійців, поміж боєкомплекту, зброї та амуніції, що її лишають по собі росіяни, коли тікають, наші військові знайшли чимало документів. Серед них – довідку, в якій чорним по білому написано, навіщо окупанти вдерлися до України.

Гірські штурмовики певні – то повинно стати доказом проти путінсько-московитської орди на майбутньому трибуналі. Але до того ворога треба перемогти, йдеться у сюжеті.

"Ми можемо переламати перебіг цієї історії. У нас перегава в силі духу, це саме головне", - говорить військовослужбовець 128-ї ОГШБр з позивним ​​"Малиш".

Наші військові певні, бити ворога всіма можливим способами повинен кожен українець. Кожен – своє справою. Але на передовій, зізнаються, додаткові вмотивовані руки зайвими точно не будуть.

Звільнення П'ятихаток: що відомо

У Міноборони підтвердили, що українські військові звільнили село П'ятихатки Запорізької області, за яке точилися запеклі бої.

У Генштабі також повідомляли, що ЗСУ звільнили сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Одарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне. Зокрема, в Донецькому та Таврійському районах просування українських захисників становить 6,5 км.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про звільнені села та наступальні операції ЗСУ.

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