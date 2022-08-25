Ми на крок ближче до апокаліптичного сценарію - вчені НАН про повне відключення Запорізької АЕС

Співробітниця Національної академії наук України зауважила, що через повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі Європа опинилася ще ближче до апокаліптичного сценарію.

Вона підкреслила, що чим більше реактори на ЗАЕС охолоджуються, тим менша вірогідність аварійних сценаріїв.

Про це старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк розповіла ексклюзивно в ефірі ТСН.19:30.

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"На щастя, спрацювали дизель-генератори. Палива в них вистачає для того, щоб живити насоси. Реактори та сховище відпрацьованого палива охолоджуються. Але ми на крок ближче до апокаліптичного сценарію", - сказала вона.

Вчена з НАН прокоментувала нещодавню заяву відомого військового експерта Олега Жданова, який говорив, що ядерного вибуху на ЗАЕС не станеться. В разі аварії на АЕС відбудеться викид радіоактивних речовин у повітря.

"Такого, як у Чорнобилі, не буде, бо це інший тип реактора. Навіть у Чорнобилі не було ядерного вибуху. Ми сподіваємося, що в Запоріжжі ядерного вибуху також не буде. Той факт, що наразі всі енергоблоки ЗАЕС зупинені, дає нам надію, що все ж вони встигнуть охолодитися. Чим більше реактори охолоджуються, тим менша вірогідність аварійних сценаріїв, якщо росіяни не вирішать перезапускати енергоблоки. Знову ж таки, важливо, щоб росіяни дозволили співробітникам АЕС відпрацювати аварійні сценарії. Так, зона відчуження буде, але ми наразі не можемо прорахувати приблизний радіус зараження через метеорологічні дані", - сказала вона.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі через дії окупантів. Це сталося через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із ЗАЕС. В "Енергоатомі" наголосили, що власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

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