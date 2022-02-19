"Ми не готуємося до дострокових парламентських виборів": інтерв’ю з Оленою Шуляк

Голова фракції "Слуга народу" розповіла, як змусити порушників скласти мандат, коли Рада проголосує гучні законопроєкти, та чи готується влада до дострокових виборів.

За безпрецедентним медійним і військовим загостренням, за лаштунки якось відійшли політичні питання, якими продовжує жити країна. Досі не відбулося засідання фракції "Слуга народу", де мали б ухвалити рішення про виключення Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Ніхто не скасовував і гучні законопроєкти, які Рада ще має розглянути. Це і законопроєкт про столицю, який не дуже добре сприймається мером Києва Віталієм Кличком, і проєкт податкового кодексу, який наразі напрацьовується урядом та профільним комітетом, що має на меті оподаткувати репетиторів, манікюрниць, водіїв таксі та інших.

Ну і немає впевненості, коли ж саме відбудуться парламентські вибори. За Конституцією обрати парламент маємо восени 2023 року. Але й тут є лазівки, які можна протягти через Конституційний суд.

У другій частині інтерв’ю ТСН.ua запитав у керівниці партії і заступниці фракції "Слуга народу" у парламенті Олени Шуляк, чи можливе чергове перезавантаження Кабміну, коли підемо на вибори та яка доля чекає на гучні законопроєкти, які ніяк не можуть потрапити в зал на голосування.

Кадрові питання

- Чи обговорювали на фракції з президентом у понеділок, 14 лютого, кадрові питання по Трухіну, Кузьміних на іншим?

- Кадрові питання не обговорювалися взагалі. Бо є ж якась пріоритетність: безпека, ухвалення змін до бюджету, законопроєкти про онлайн-голосування "ковідних" депутатів та неможливості покидати країну. Саме ці питання були першочерговими. А до кадрів ми не дійшли. Але я сподіваюся, що це питання часу, і Давид Арахамія все ж таки збере фракцію, щоб вже поставити крапку.

- Ви говорили, що 150 підписів за проведення позачергового засідання вже зібрані.

- Навіть більше, щоб заслухати силовий блок.

- Коли воно може відбутися?

- Є певна процедура. Зараз це залежить від керівництва фракції. І дуже б хотілося все ж таки, щоб на цьому засіданні ми також розглядали різні ситуації з народними депутатами, бо у нас є не лише проблема з ДТП (за участі Трухіна – ред.). Є також депутати з різних щфракцій, які вже більше року знаходяться в розшуку; до яких є питання щодо держзради на тлі військового загострення з боку РФ; є питання, пов’язані з корупцією, незаконним збагаченням, незадекларованими активами. Про всі ці речі треба говорити. У нас точно не має бути уникання справедливості незалежно від того, чи це "Слуга народу", чи "Європейська солідарність". І наші правоохоронні органи мають працювати однаково до всіх депутатів, незалежно від їхнього політичного забарвлення.

- Ви вже заявляли, що на вашу думку, пан Трухін має бути виключений із фракції. Кузьміних сам попросив його виключити на час слідства…

- Так, Кузьміних написав листа, який був адресований і мені, і керівнику фракції Давиду Арахамії. Він сам сказав, що призупиняє своє членство у фракції, поки не буде проведено розслідування інциденту, в який він потрапив. До речі членом партії він не був.

- А коли може зібратися фракція, щоб виключити Трухіна?

- Це питання до Давида Арахамії (він вже заявив, що це може бути або 21 або 28 лютого – ред.)

- Чи є у фракції необхідна більшість за позбавлення Трухіна мандату? Щоб не вийшло так, що він буде позафракційним і підголосовуватиме монобільшості.

- Питання імперативного мандату дуже складне. Я стовідсотковий його прихильник. А є ті, хто категорично проти, вважаючи, що це загроза процесам у парламенті, місцевих чи обласних радах. Минулого року ми ухвалили законодавство, яке надає можливість застосовувати імперативний мандат…

Коли Трухіна та інших нарешті виженуть із фракції?

- До місцевих депутатів. Так, ми знаємо.

- Ми цю процедуру розпочали. Обласні осередки нам подали 61 кандидатуру. Юристи нашого центрального офісу почали перевіряти всю інформацію. Через те, що ми проходимо цю процедуру вперше, ми б не хотіли, щоб імперативний мандат можна було застосовувати в якихось своїх особистих цілях.

- Зловживаннях…

- Так. Тому ми всіх перевірили, чи дійсно там є порушення. Не приходиш на засідання ради, не працюєш в комісії, прогулів понад 50% - можеш бути поданий на позбавлення депутатства. Вийшов із фракції "Слуги народу", взагалі до неї не увійшов, підголосовуєш з іншими – законодавство чітко говорить: будь ласка, прощайтеся з мандатом.

З народними депутатами складніше. На законодавчому рівні немає такого механізму, як імперативний мандат, який би дозволив забрати у людини мандат. 2019 року ми подавали відповідний законопроєкт. Там були чітко прописані критерії, які стосувалися кнопкодавства, прогульництва… Але законом він так і не став, бо КСУ його заблокував, сказавши, що це неконституційна процедура. А сьогодні просто оптимальний час знову порушити це питання, розробити нову версію законопроєкту і все ж таки його дотиснути, щоб була можливість позбавити мандату тих, хто не хоче його здавати. Будемо казати чесно, у нас також є помилки, є народні депутати, яких би ми (я б не казала з радістю) позбавили мандату, але застосували б цю процедуру. А зараз із партії і фракції виключили, а з парламенту – не можемо. А виборці, мені здається, були б щасливі побачити такого депутата без мандата.

- Це ж ще й політична відповідальність. Пам’ятаєте, як вже колишній віцеадмірал ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах поназаявляв про Україну? Він добровільно пішов із посади. Тут та сама історія.

- Як це зробити? Як змусити? Як натиснути?

- Зеленський має це зробити. Давид Арахамія, як керівник фракції.

- Неможливо змусити людину. З партії та фракції вже виключили, дуже жорстко розмовляємо на різних нарадах щодо таких випадків. Але, якщо людина вирішила не здавати мандат, що фізичні тортури до неї застосовувати? Точно ні.

- Справа не лише з Трухіним і його ДТП. Є й Євген Шевченко, який їздить до Білорусі, як до себе додому.

- Тому для мене вирішення цієї проблеми лежить у досить зрозумілій площині – законопроєкт, який має стати законом, про імперативний мандат для народних обранців точно вже на часі. Подивимося, як за нього голосуватимуть, бо, як кажуть, своя сорочка ближче до тіла. Тому не факт, що набереться дуже багато голосів. Але впевнена, що порядних депутатів у ВР все ж таки більшість.

Гучні законопроєкти

- Доля закону про столицю. "Слуга народу" не відмовляється від розділення посад мера та голови КМДА?

- Ні, не відмовляємося. Законопроєкт пройшов комітет і вже знаходиться в процесі винесення на друге читання. Навколо нього дуже багато маніпуляцій. Дуже б не хотілося, щоб його перенесли в політичну площину. Київ за Конституцією є регіоном України. Як і інші, він має працювати за однаковими правилами. А на сьогодні ми бачимо, що мер виконує як функцію лідера місцевого самоврядування, так і представника держвлади.

- Ну, це ж політика…

- Так, це політика. Проте, якщо всі громади, які зараз сформовані на території України, живуть за одними правилами, чому Київ має бути виключенням? А найголовніше – від цього мають вигравати кияни. Бо місто, яке на сьогодні має найбільший бюджет, майже 70 млрд грн, не розвивається так, як ми цього заслуговуємо.

- Ви не вважаєте, що це повернення до часів Януковича? Я тут підняла заяви Попова, який за часів регіоналів очолював КМДА, він казав, що взагалі-то проти роз’єднання цих посад.

- Я не думаю, що це повернення до тих часів, про які ви говорите. Бо коли чітко розподілені повноваження і функції, не може бути зловживань. А головне, щоб в законі це було чітко прописано, щоб не було якихось подвійних трактувань, неправильних висновків. А в цьому законі це точно забезпечено.

У Віталія Кличка можуть забрати частину повноважень

- Законопроєкт про подвійне громадянство. Питання відклали у довгий ящик? Як тоді бути з російськими, угорськими, румунськими паспортами?

- Через наш комітет цей законопроєкт ще не проходив. Знаєте, які б ти рішення зараз не ухвалював, будеш дивитися через призму того, що РФ – це агресор, який завжди може використовувати різні методи, щоб обманути Україну. Вони вже видали більш ніж 600 тис. російських паспортів громадянам, які мешкають на окупованих територіях. Ми ж бачимо їхні маніпуляції на кшталт "нас там нєт". Тому все, що може бути дотичним до РФ, ми дуже ретельно вивчаємо, щоб цей фактор ризику відсікти. Тому, впевнена, що в законопроєкті про подвійне громадянство у РФ не зможе бути якогось впливу, щоб мати участь у виборах, якось впливати на результати голосування тощо.

- Обов’язкове накопичувальне пенсійне страхування. Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що на пенсію від держави розраховувати не варто. Ми з вами ще щось отримаємо? Чи вже треба починати відкладати?

- Пенсійна реформа – це моя особиста біль. Вона знаходиться в умовно жовтій зоні виконання наших передвиборчих обіцянок. Є законопроєкт, у нього складна доля, він дуже важко проходив комітет, бо багато хто не є прихильниками пенсійної реформи. Але на сьогодні комітет пройдено, є всі погодження Мінфіну, асоціацій, представників фахових організацій, які надавали свої експертні висновки. Проте цей законопроєкт ніяк не може потрапити до сесійної зали. А його треба ухвалювати, бо солідарна пенсійна система, яка на сьогодні існує в Україні, коли є лише частина пенсій, які виплачуються нашим пенсіонерам, їх точно не вистачає навіть зараз. Ми намагалися ці два роки допомагати точково: люди 70-80+ років отримували додаткові виплати; зараз ми хочемо, щоб люди 70+ також отримували додатково, але цього не достатньо. Кардинально треба все міняти, щоб пенсійна реформа відбулася. Сподіваюся, що цей закон буде ухвалений цього року.

Є дуже багато маніпуляцій, що з кишень людей забиратимуть додаткові кошти і направляти в приватні пенсійні фонди. Це брехня. Бо друга пенсія, яка стосується обов’язкового накопичувального страхування другого рівня, - це ті кошти, які будуть сплачуватися державою та роботодавцем. Людина, яка працює, отримуватиме певну суму додатково до тієї пенсії, яка на 100% їй забезпечена.

- А що робити з дефіцитом пенсійного фонду?

- Дефіцит пенсійного фонду, а це сотні мільярдів гривень, фінансується з держбюджету. Тобто, якщо навіть і є дефіцит, держава своїх людей не залишає.

- Так а реформа вирішить цю проблему? Ну не може ж дефіцит збільшуватися вічно.

- Кількість пенсіонерів в Україні зростає. Кількість працюючого населення по відношенню до пенсіонерів зменшується. Тому я особисто на сьогодні бачу лише один вихід – запровадження другої пенсії.

- Економічний паспорт українця, чому це не популізм? Звідки взяти кожному по 600 тис. грн на 18-річчя?

- А чому це популізм?

- Бо ми не нафтова країна, у нас не так багато грошей, ми й так ледь зводимо кінці з кінцями, а тут це…

- Коли в Україну прийшов ковід, наша медична система взагалі не була готова до таких викликів. За два роки були зроблені проривні речі: вдвічі збільшено фінансування; забезпечення обладнанням; ми вклали в будівництво нових лікарень великі гроші. Тобто, коли важко працює економіка, все ж таки знаходилися кошти, щоб фінансувати медицину. Тому, думаю, з економічним паспортом українця може бути точно така ж історія. Коли гроші від рентних платежів, які нараховуються державі за використання корисних копалин, будуть просто накопичуватися на рахунках дітей.

Для цього не треба буде стояти в чергах. Отримав свідоцтво про народження і рахунок автоматично відкрився. Кожного року держава перерахує дві мінімальні зарплати. І поки дитина виростає, майже 600 тис. грн вже є. А в цей час держава користується цими грошима, але вони є захищеними, тобто, їх можна вкладати в державні цінні папери, які не згорять. Звичайно в нафтових країнах це може бути $100 тис. У нас реалістичними є $20 тис (600 тис. грн), щоб люди могли витратити ці гроші на освіту в українському виші, придбання власного житла, і на лікування навіть раніше 18 років.

- А медичне страхування?

- Воно також активно обговорюється, але, на жаль, поки що на виході немає механізмів, яким чином його зробити в обов’язковому вигляді.

- Ну, і ще про популізм. Обіцянка Зеленського на Дія.Саміті роздати всім вакцинованим віком 60+ смартфони. Звідки гроші? Бо недешева це штука.

- Ми поки що не бачимо рішення, яке віцепрем’єр Михайло Федоров напрацьовує з Мінфіном у вигляді законопроєкту або постанови Кабміну. Але сподіваюся, що вже за місяць-півтора зможемо обговорювати конкретний документ, яким чином це буде запроваджено в Україні. Так, ми чуємо різні ставлення до цієї ініціативи. Є пенсіонери, які кажуть: "Ну, нарешті". Вони хочуть мати такий смартфон. А є ті, які кажуть, що не можуть навіть впоратися з кнопковим телефоном. Моїй мамі більше 70 років, вона активно користується смартфоном, планшетом, є в соцмережах. Тому, здається, ми трошки недооцінюємо наших літніх людей. І це ж ще питання про рівність,бо ж всі громадяни матимуть доступ до послуг через Дію.

- Проєкт податкової реформи. У ЗМІ широко розійшлося, що оподаткують репетиторів, таксистів, манікюрниць та інших. Проголосуєте за це?

- Я голосуватиму за те, що проєкт податкової реформи має спочатку проходити широкі публічні консультації з представниками бізнесу, з тими ж ФОПами. Тобто, спочатку обговорення, а потім ухвалення рішення на рівні парламенту. У нас був не дуже вдалий досвід із законом №5600. Коли Мінфін вніс його до парламенту, більшість нашої фракції його не бачили, не читали, а потім почалися гарячі дебати щодо різних моментів. У нас зараз на майданчику партії йдуть активні зустрічі з представниками бізнесу. Питання оподаткування – номер один. З одного боку вони хочуть зменшення фіскального тиску, з іншого - "білий" бізнес хоче рівних правил для всіх. Ніхто не хоче, щоб ФОПи використовувалися представниками великого бізнесу для схем по зменшенню оподаткування.

Про партію та рейтинги

- Кого "Слуга народу" вважає своїм політичним конкурентом?

- Жодного разу не обмірковували, хто наш політичний конкурент. Слід обговорювати, що ми робимо, що встигнемо і що треба зробити, щоб все вдалося. А політичні конкуренти – це як міряти рейтинги у міжвиборчий період.

- Але рейтинги ми бачимо. "Слуга народу" втратила, перебуваючи вже не на першому місці. В лідерах за різними рейтингами "Європейська солідарність".

- За різними рейтингами…

- То ваш головний конкурент не "Європейська солідарність"?

- По-перше, я скептично ставлюся до рейтингів, які роблять у міжвиборчий період. По-друге, скептично ставлюся до рейтингів, де ми можемо бачити такі замовні запитання наприклад з прицілом: кого ви вважаєте головним лідером опозиції? Тому давайте не робити зараз жодних висновків, рейтинги є різні. Чи втратила "Слуга народу"? Так, втратила, це очевидно. До "Слуги народу" були надзвичайно високі очікування. Наші громадяни хотіли, щоб ми зробили зміни дуже швидко, протягом місяця. На жаль, так не буває.

- У лютому мав відбутися з’їзд партії "Слуга народу". Я так розумію, що він відкладається?

- Так, ми його трохи відкладаємо, бо, як я вже казала, на сьогодні є більш нагальні питання. Ми хочемо змінювати статут, перезапустити керівні органи партії. Зараз працює політрада, яка ніяк себе не може укомплектувати. Це говорить про те, що цей орган має провести певне своє перезавантаження. І будемо створювати як вищий керівний орган партії дисциплінарну комісію. Бо ті ганебні випадки, які ви бачите з нашими депутатами, заслуговують на формалізацію процесу. Щоб ні для кого з членів партії не було сюрпризом, чому він вже не є партійцем, коли стається ганебний випадок.

- У доктрині партії, ухваленій на з’їзді минулого року, в розділі "ідеологія" записано, що ви центристи. Тобто, лібертаріанство вже в минулому.

- Так, основа нашої ідеології – це центризм.

- А ви не вважаєте, що ви більше ліві, ніж центристи?

- Ні, ми не ліві. Нам інколи кажуть, ну, немає такої ідеології, як центризм, що ви таке вигадали. Але ще Аристотель в своїй «Політиці» якраз писав про таку ідеологію, як центризм. Він, фактично, сформулював підвалини майбутньої центристської ідеології. Потім були той же Трюдо (прем’єр Канади Джастін Трюдо – ред.), Еммануель Макрон ітд. Вони також є представниками політиків, які працюють у цій ідеологічній площині. Ми для себе обрали варіант ухвалювати державницькі рішення, які б впливали на більшість українців. Для цього можна використовувати інструменти з правим чи лівим ухилом. На сьогодні ми точно за вільний ринок, економічні свободи. Але з іншого боку ми проти, щоб в державі працювали монополії, олігархічні клани, щоб люди були соціально незахищені. Тому ми і робимо ту ж пенсійну реформу.

- Чи готуватися українцям до дострокових парламентських виборів?

- Ми не готуємося до дострокових парламентських виборів. Кому вони вигідні? Мабуть, українці можуть поставити собі це питання, коли чують, як у ЗМІ та на телеефірах порушується питання дострокових виборів. На сьогодні дестабілізація України точно вигідна РФ. Тому непрацюючий парламент, процес підготовки до виборів та їхнє проведення, це якраз на руку точно не українським інтересам.

- Чи можлива відставка уряду Шмигаля?

- Точно не зараз.

- Але буде?

- Я не знаю. Ми поки не обговорюємо такі питання. Ви бачите, як ми ставимося до уряду. Інколи ми з легкістю міняємо міністрів, які не виправдали наших очікувань. Але, на сьогодні, ми наприклад бачимо, як працює Мінінфраструктури, коли протягом десяти годин ухвалюються рішення (щодо виділення 16,6 млрд грн на підтримку ринку авіаперевезень – ред.), які уряд потім підтримує на своєму засідання. Тому, мабуть, поки що зарано говорити про відставку уряду. Є сфери, які треба покращувати.

- Ну, Кубракова, до речі, ЗМІ називали можливим наступником Шмигаля.

- Ми це не обговорювали.

- Тобто, парламентські вибори будуть чергові?

- Так.

- Восени 2023 року?

- Так, восени 2023 року.

- Ніхто зі "Слуги народу" не збирається звертатися до КСУ, щоб перенести вибори на 2024 рік?

- Ні, ми не збираємося звертатися до КСУ щодо цього питання. Ми для себе це вирішили. Є законодавство, 2023 рік, ми туди рухаємося. Якщо хтось звернеться до КСУ, то ми, як партія, точно на це рішення впливати не можемо. Надавати якусь політичну оцінку – так. Але впливати… Я таких важелів не бачу.

- Та й КСУ наразі заблокований.

- Ну не буде ж він вічно заблокованим. Та й обговорювати зараз, 2023 чи 2024 рік (коли відбудуться парламентські вибори – ред.), яке рішення ухвалить КСУ, які народні депутати можуть подати це звернення, ну це таке гадання на кавовій гущі, яке може мати гіпотетичний характер.

- Про ребрендінг "Слуги народу" тема трохи заїжджена. А от створення нової партії, умовного "Блоку Зеленського", який би став сателітом "Слуги народу", міг би зіграти на руку президенту.

- Я нещодавно читала дописи журналістів, які активно писали про ребрендінг, таємні зустрічі і рішення, які ухвалюються, що "Слуга народу" перетвориться на "Блок Зеленського" чи "Партію Зеленського. У нас є вищі керівні органи партії – політрада і нацрада громад. Ні там, ні там це питання не обговорювалося. Ребрендінг "Слуги народу" може бути лише в тому, щоб працювати вдвічі більше, щоб надавати з більшою швидкістю результат. Через те, що 2019 року у нас були позачергові парламентські вибори, ми маємо не п’ять років строку повноважень, а чотири. І, напевно, найкращим ребрендінгом буде, якщо до наступного виборчого циклу виконаємо всю свою передвиборчу програму.

- А як щодо онлайн голосування? Днями під час інтерв‘ю ТСН.ua Михайло Федоров заперечив, що він веде підготовку до цього. У ВР про це говорять?

- Ведеться дискусія щодо єдиного онлайн-голосування для ковідних хворих депутатів.

- Тобто, 2023 і 2024 року українці не будуть обирати парламент і президента онлайн?

- На сьогодні таке рішення ні парламентом не ухвалено, ні не надавалося до парламенту урядом. Тому 2023 рік для українців поки що буде відбуватися за старими правилами.