"Ми – не ізраїльтяни": експерт висловився про мобілізацію жінок

В Україні ще немає суспільного усвідомлення того, що служити мають усі.

У контексті мобілізації в Україні на сьогодні є ще досить великий потенціал чоловіків.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт Петро Черник.

Черник дав свою оцінку пропозиції народної депутатки Мар’яни Безуглої мобілізувати до війська жінок.

"Ну ми – не ізраїльтяни. Ми ще не маємо того суспільного усвідомлення, що служити мають усі. На цю хвилину у нас ще тут достатньо великий потенціал чоловіків", – вважає експерт.

Нагадаємо, напередодні Безугла повідомила, що в новому законопроєкті про мобілізацію, робота над яким триває, можуть бути передбачені військовий облік для жінок та під час воєнного стану залучення жінок до проходження військової служби (на бойові посади – тільки добровільно).

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон, в якому йтиметься про мобілізацію жінок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський про мобілізацію по-новому: Жінок не підпишу! 25-річних чоловіків - так!

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